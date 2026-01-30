FUNDAHRSE nombra nueva Directora Ejecutiva

Por revistaeyn.com

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) comunicó cambios dentro de su estructura. Claudia Díaz Yanez fue nombrada como nueva Directora Ejecutiva.

Díaz, quien asumirá su cargo el 1 de febrero, sustituye a Roberto Leiva, quien decide retirarse de la posición.

FUNDAHRSE destaca la trayectoria de Leiva, quien suma 25 años de experiencia, trabajando en pro de la sostenibilidad, junto con empresas hondureñas.