FUNDAHRSE nombra nueva Directora Ejecutiva

Por revistaeyn.com
La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) comunicó cambios dentro de su estructura. Claudia Díaz Yanez fue nombrada como nueva Directora Ejecutiva.
Díaz, quien asumirá su cargo el 1 de febrero, sustituye a Roberto Leiva, quien decide retirarse de la posición.
FUNDAHRSE destaca la trayectoria de Leiva, quien suma 25 años de experiencia, trabajando en pro de la sostenibilidad, junto con empresas hondureñas.
"Su gestión, caracterizada por su liderazgo y calidad humana, ha dejado un gran legado que sirve de ejemplo.... y cuenta con una significativa contribución en el posicionamiento del sector empresarial, como agente comprometido con el desarrollo sostenible", apunta el escrito, enviado este 30 de enero.
Por su parte, Díaz, quien ya lleva 17 años dentro de la organización, sumará su experiencia a la visión, misión y valores que ya viene trabajando FUNDAHRSE desde su fundación.
Su profesión es ingeniera industrial y cuenta con un Máster en Dirección de Proyectos, con una especialidad en gestión y tratamiento de residuos.
Posee amplia formación y conocimientos en ética, gobierno corporativo y gestión y prevención de riesgos.
"Sabemos que ella sabrá conducir a nuestras organizaciones de la mejora manera", destaca la Junta Directiva de FUNDAHRSE, acompañada del Consejo Empresarial Hondureño para el Desarrollo Sostenible y el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras.