Cuando la confianza vale más que el capital

El valor de las empresas ya no se mide sólo en activos tangibles. Reputación, propósito y liderazgo responsable se consolidan como los pilares que explican la rentabilidad de 90 % del mercado global. Centroamérica se suma con visión y madurez a esta revolución.

Por Norma Lezcano - Velia Jaramillo / Estrategia & Negocios Los activos intangibles representan ya 90 % del valor de mercado del S&P 500 (era 84%en 2015). La misma fotografía se constata en el índice S&P Europe 350, con un aumento de 71 % a 74 % en la última década. Esta es la macrotendencia corporativa global más relevante del presente, y las empresas de Centroamérica la están transitando con absoluta contundencia. Así lo expone la investigación Approaching the Future 2025 (ATF). Tendencias en reputación y gestión de intangibles, presentado en Guatemala en el marco del “Reputation Day”, por la fundación Corporate Excellence (CC), un think tank experto en generación e innovación de conocimiento sobre gestión de intangibles, que lleva una década desarrollando estos estudios. “Las fuentes de creación de valor son dos intangibles clave: la diferenciación y la ampliación de la licencia social”, explica Ángel Alloza, CEO de CC. Y detalla: “El propósito y los valores generan la diferenciación, que se construye hacia adentro en la cultura organizacional, y externamente en la marca corporativa”. Ese estándar “no es copiable”, enfatiza Alloza, quien demuestra así que hoy ya no es la diferencia de los productos o los servicios lo que explica el éxito de una empresa.

En tanto, “la ampliación de la licencia social se logra a través de la confianza que genera la reputación”. ¿Qué sentido tiene enfocar la gestión y los recursos en esta agenda? “Crear empresas que produzcan prosperidad sostenible y la distribuyan de forma equilibrada entre su universo de stakeholders”, afirma el CEO de CC.

Según Alloza, dado el compromiso que registran las empresas centroamericanas con esta cultura, la macrotendencia se está expandiendo desde la región hacia el resto de Latinoamérica.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Approaching the Future identifica cuatro fuerzas del cambio que impactan y enmarcan los resultados del estudio: 1) incertidumbre geopolítica, macroeconónica y riesgos asociados; 2) desconfianza generalizada; 3) transformación digital e integración de la IA y 4) necesidad de nuevas habilidades para un entorno cambiante. En ese contexto, el estudio realizado este año en Centroamérica a través de la consulta a 278 participantes, muestra que la visión de la Alta Dirección identifica en el máximo nivel de importancia de sus prioridades ala Reputación Corporativa y el Riesgo Reputacional, pero dedican la mayor cantidad de recursos a la Comunicación Corporativa. “Los resultados son consistentes”, explican los expertos de CC, porque la dinámica para potenciar el valor creado a través de la reputación pasa por la comunicación, entendida ésta como una dinámica holística. Hacia el interior de las empresas implica comunicar ampliamente y como un proceso continuo para internalizar el propósito. Hacia el exterior, supone “toda una plataforma de relacionamiento con los públicos de interés y la creación de experiencia o tangibilización de quién es la empresa en cada punto de contacto”, explica Clara Fontán, Directora de Operaciones e Inteligencia en Corporate Excellence. Los recursos que las empresas de la región dedican a Comunicación Corporativa crecieron 7% respecto de2024. Es interesante observar que a la hora de asignar presupuestos, las empresas decidieron, también, aumentarlos fondos destinados a desarrollar Liderazgo Responsable (+10,4%) y a Inteligencia Artificial (+10,1%).

¿Qué relación hay entre reputación e IA? Lo explica Alloza: “Sólo las empresas que consigan grandes volúmenes de datos van a poder sacar el mejor partido a la IA... entonces —argumenta— sólo aquellas empresas que tengan buena reputación y generen confianza van a merecer que los clientes y diferentes stakeholders estén dispuestos a cederle sus datos de forma voluntaria”.



VISIÓN DE LAS GRANDES EMPRESAS

En 2025, un 31% de las respuestas registradas por el estudio ATF en Centroamérica y el Caribe corresponde a grandes empresas. Cuando se instala la lupa sobre las prioridades del segmento, se observa que, obviamente, la Reputación y el Riesgo Reputacional es un tema de prioridad para la mayoría (68%), pero a la hora de entrara la acción (con la asignación de recursos), la Sostenibilidad absorbe los mayores esfuerzos económicos (así lo aseguró el 63,7%), seguida por la Digitalización y la Ciberseguridad(58,6%). Claramente, para los grandes corporativos, los estándares ASG y la transformación tecnológica son dos palancas críticas para la generación de reputación, aunque también son los ámbitos donde se corren los mayores riesgos reputacionales. “Según señalaron las directivos, los ámbitos en los que más se trabajan pasan por integrar la sostenibilidad al modelo de negocios, formar a los equipos directivos y a los empleados y poner en valor los compromisos asumidos en la agenda ASG”, explican los expertos de CC.

PRINCIPALES RETOS