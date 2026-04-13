El guatemalteco Ricardo Castillo Sinibaldi en 5 frases

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Entrevista por Velia Jaramillo - Estrategia & Negocios El personaje de una de las ediciones de 2026 es Ricardo Castillo Sinibaldi, un guatemalteco que ama su país y ha creado un modelo de negocio único en el mundo. Ricardo Castillo Sinibaldi impulsó, en la década de 1960, el nacimiento del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) desde el ámbito gremial. Participaba como representante de La Mariposa en la directiva de la Cámara de Industria, “y a los 30 años me convierto en su presidente. Ahí empezamos a pensar ¿qué más le damos a nuestros trabajadores?, un beneficio que no fuera su salario”. Recuerda que uno de los empresarios planteó: “a los trabajadores lo que les falta es donde ir a divertirse”. La idea permeó y los directivos de la Cámara hicieron una investigación entre las empresas más grandes de Guatemala para conocer qué beneficios recreativos tenían a disposición de sus trabajadores.

“La realidad era que las empresas tenían apenas un campo de fútbol o un salón para eventos. Nombramos un comité para estudiar opciones y concluyeron que se necesitaba un aporte de los empresarios y construir parques de recreación para los trabajadores .Así se forma IRTRA en 1962”, recuerda. Los empresarios organizados propusieron al presidente José Miguel Ramón Ydígoras Fuentes una ley que permitiera la creación del Instituto como una entidad autónoma, financiada y administrada por el sector privado, “pedíamos una autonomía casi imposible de lograr en los gobiernos y, sin embargo, la iniciativa llegó al Congreso de la República y nos dieron la autonomía”. En 1964, proponen a Castillo incorporarse a la Junta Directiva. “Empezamos a trabajar, pero como yo había ido a los parques grandes de Estados Unidos les decía: ‘lo que estamos haciendo no es lo que necesitan los trabajadores’, se hacían representaciones teatrales para los niños y se daban cursitos, necesitábamos algo para diversión de las familias completas, el papá, la mamá, los hijos y nietos...Y así lo estuve diciendo hasta que, en1970, uno de los directores compañeros míos propuso que me eligieran para encabezar el IRTRA”. Ha sido presidente por cinco décadas del IRTRA, un sistema de parques recreativos que ha brindado alegría a más de 100 millones de visitantes. A sus 90 años, el pionero habla de su legado y del futuro. Y no hay mejor manera que conocerlo que por medio de sus frases, mismas que nos dijo de manera exclusiva en una entrevista con Estrategia & Negocios. 1-70% campo, 30% escritorio. “Mi padre me enseñó primero a trabajar en el campo y después a trabajar en el escritorio, así que hasta hace diez años el 70% de mi trabajo estaba en el campo, yo iba a los parques constantemente, revisaba toda la administración, las construcciones, la limpieza, el mantenimiento, la operación, todo”. 2-La recreación como un derecho laboral. ¿Qué hace único en el mundo este modelo? “Que los empresarios les ofrezcan a sus trabajadores parques de diversión de calidad mundial sin costo, cada trabajador tiene un carnet y entra gratuitamente con 5 miembros de su familia, a una red de parques gratuita”, responde.