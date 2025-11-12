Juegos y música provocan que Sony aumente beneficio un 13,7 % en primer semestre

Empresas & Management

POR EFE La multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento Sony registró un beneficio neto de 570.452 millones de yenes (unos 3.700 millones de dólares, 3.200 millones de euros) en su primer semestre fiscal, que abarcó de abril a septiembre, un aumento del 13,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a la rentabilidad de sus negocios de videojuegos y música. El beneficio operativo de la empresa subió un 20,4 % interanual en dichos seis meses, hasta 768.929 millones de yenes (4.980 millones de dólares, 4.310 millones de euros), mientras que su facturación por ventas creció un 3,5 %, hasta 5,72 billones de yenes (37.150 millones de dólares, 32.140 millones de euros), según su informe financiero publicado este martes. Estos resultados se apoyaron en la sostenibilidad de su rama de videojuegos y la rentabilidad de su negocio de música, así como en un notable desempeño de su sector de imagen y sensores, donde se incluye el área de semiconductores.

El negocio de videojuegos de Sony, que representa en torno a un tercio de las ventas totales del grupo, experimentó un incremento del 4 % en su facturación durante el trimestre de julio a septiembre, según los datos desglosados de la tecnológica, gracias a un aumento de las comercializaciones de juegos para sus plataformas PlayStation y las suscripciones a sus servicios en línea. La ganancia operativa del ramo cayó, no obstante, un 13 % por costos relacionados con la reestructuración de Bungie. Otro de los factores que contribuyeron en buena medida a la mejora de las ganancias de Sony fue su negocio de música, cuyas ventas aumentaron un 21 % en su segundo trimestre fiscal. El operativo de este segmento creció un 28 % interanual, en particular empujado por los ingresos derivados de la película 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La fortaleza infinita'.