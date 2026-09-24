Gestión ESG es clave para que pymes accedan a cadenas de valor

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FUNDES advierte que la sostenibilidad no debe verse como una carga costosa, sino como una herramienta práctica para reducir gastos en agua y energía, responder eficientemente a los compradores y asegurar la continuidad del negocio.

Por revistaeyn.com En América Latina, las exigencias ambientales, sociales y de gobernanza de las grandes empresas están redefiniendo las compras corporativas, dejando fuera a los proveedores que no miden su impacto. FUNDES advierte sobre la urgencia de adoptar prácticas sostenibles para evitar pérdidas de contratos y reducir costos operativos.

Esta advertencia responde a que, en un entorno donde los grandes compradores exigen cada vez más transparencia a su cadena de suministro, la sostenibilidad se transformó en un requisito comercial directo. Hoy, las pymes que carecen de datos claros sobre su desempeño ESG (por sus siglas en inglés) corren el riesgo inminente de quedar fuera de licitaciones estratégicas. De acuerdo con el análisis del Carbon Disclosure Project (CDP) y consultoras globales de sostenibilidad sobre cadenas de suministro sostenibles, más del 70 % de la huella de carbono y de los riesgos operativos de una gran empresa provienen de sus proveedores. David Hernández, Gerente de Crecimiento y Alianzas de FUNDES, señala que “en la organización ven a diario cómo pymes con un gran producto o servicio pierden valiosas oportunidades de negocio o enfrentan barreras para integrarse a nuevas cadenas de valor, simplemente por no contar con información clara sobre su desempeño ambiental, social y de gobernanza”.