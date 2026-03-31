GM aumentará producción en EEUU de sus camionetas 'pick-up' más pesadas

POR EFE

General Motors (GM) aumentará su producción de camionetas 'pick-up' en Estados Unidos, con la operación de la planta de montaje de Flint, en el estado de Michigan, un día más para responder "a la fuerte demanda", afirmó este lunes el fabricante de automóviles.

La planta de Flint, donde trabajan unas 4.200 personas, produce las versiones más grandes de las camionetas 'pick-up' Chevrolet Silverado HD y GMC Sierra HD.

GM explicó que Flint operará a partir de junio seis días a la semana, en vez de los cinco actuales, con tres turnos de trabajo, y que no planea aumentar su plantilla, por lo que el día adicional será cubierto con horas extra de los trabajadores actuales.

En la actualidad, Flint produce unas 1.100 unidades al día de ambos modelos.