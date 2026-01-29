Toyota mantiene su liderazgo, logra ventas récord en 2025

POR EFE

El fabricante japonés de vehículos Toyota vendió más de 11,32 millones de vehículos en 2025, un nuevo récord de ventas que lo consolida como líder del sector por sexto año consecutivo, según cifras publicadas este jueves por la compañía.

En total, el grupo empresarial, que incluye también a los fabricantes Daihatsu Motor y Hino Motors, registró 11.322.575 unidades vendidas en todo el año pasado, un 4,6 % más que el año anterior y un nuevo récord anual.

Las ventas en el extranjero del grupo japonés subieron un 3,1 %, hasta las 9.251.321 unidades, a pesar de los aranceles al motor impuestos por el Gobierno estadounidense de Donald Trump.