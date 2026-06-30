Maersk eleva previsión de ganancias por demanda de transporte de contenedores

A.P. Moller-Maersk A/S elevó su guía financiera para todo el año 2026, al señalar que continúa la sólida demanda en el mercado de transporte de contenedores y el incremento de las tarifas del mercado al contado (spot).

La naviera danesa ahora espera un EBITDA subyacente de entre US$8,000 millones y US$10,000 millones, por encima de su previsión anterior de entre US$4,500 millones y US$7,000 millones.

Asimismo, elevó su proyección de EBIT subyacente a un rango de US$2,000 millones a US$4,000 millones, frente al pronóstico previo de entre una pérdida de US$1,500 millones y una ganancia de US$1,000 millones.

Maersk también indicó que ahora prevé un flujo de caja libre de al menos -US$1,500 millones, lo que representa una mejora respecto a su estimación anterior de al menos -US$3,000 millones.