MercadoLibre coloca bono internacional por US$1.000 millones

Según una notificación enviada por la empresa a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), MercadoLibre colocó bonos en moneda estadounidense con vencimiento en 2036 por un total de U$1.000 millones de dólares.

MercadoLibre, el gigante argentino de comercio electrónico y servicios financieros digitales, colocó en el mercado internacional un bono de deuda corporativo por U$1.000 millones.

Fundada en Argentina en 1999, MercadoLibre obtuvo en el segundo trimestre de este año un beneficio neto de U$466 millones, lo que ha supuesto una merma interanual del 10,8 %.

La multinacional, que opera en 18 países de América Latina, cotiza sus acciones en el índice Nasdaq de Estados Unidos, que agrupa a las principales empresas tecnológicas del mundo.

La compañía, que tiene a México, Brasil y Argentina como sus principales mercados, obtuvo el año pasado un beneficio neto de U$1.997 millones , lo que supuso una mejora del 4,5 % frente a los resultados de 2024.