Gmail lanza herramienta de IA que resume las cadenas de correos y busca datos

Por Agencia EFE

Google lanzó una nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) para Gmail capaz de sintetizar largas cadenas de correos electrónicos, así como una función avanzada que permite a los usuarios "dialogar" con su bandeja de entrada para localizar datos específicos mediante lenguaje natural.

"Al igual que en la Búsqueda de Google, los Resúmenes de IA convierten la información en respuestas sin necesidad de buscar manualmente. Cuando abre un correo electrónico con docenas de respuestas, Gmail sintetiza toda la conversación en un resumen conciso de los puntos clave", explica Google en un comunicado.