Gobierno de Honduras presenta iniciativa para incentivar capacidades digitales

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La iniciativa busca fortalecer el capital humano del país mediante capacitación especializada en áreas como Análisis de Datos, Inteligencia Artificial Generativa, Ciberseguridad, Arquitectura en la Nube y otras competencias digitales que hoy demanda el mercado laboral nacional e internacional.

Por revistaeyn.com El presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó la iniciativa Talent Up Honduras, un programa que otorgará 10.000 becas para la formación de talento hondureño en habilidades digitales de alta demanda, desarrollado mediante una alianza estratégica entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Google Cloud, el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) y la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER). La iniciativa busca fortalecer el capital humano del país mediante capacitación especializada en áreas como Análisis de Datos, Inteligencia Artificial Generativa, Ciberseguridad, Arquitectura en la Nube y otras competencias digitales que hoy demanda el mercado laboral nacional e internacional.

Durante el lanzamiento, la representante del BID en Honduras, Julia Johannsen, destacó que el programa forma parte de una estrategia regional para impulsar el desarrollo de Centroamérica a través de la formación de talento. “Esta iniciativa no nace de forma aislada; es un esfuerzo en el marco de la estrategia regional América en el Centro del BID. Nuestro propósito es acelerar el desarrollo social y productivo de Centroamérica, potenciando su recurso más valioso: su gente. Hoy, junto a nuestro aliado estratégico Google Cloud, desplegamos una plataforma que dotará de habilidades digitales de alta demanda a miles de hondureños y hondureñas”, expresó. Por su parte, el presidente Asfura afirmó que el programa representa una apuesta por el futuro del país al abrir nuevas oportunidades para la juventud hondureña.