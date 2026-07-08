Costa Rica: Impulsan encuentro empresarial para oportunidades de empleo juvenil

Por revistaeyn.com
El fortalecimiento de la empleabilidad juvenil y la creación de más oportunidades laborales para las nuevas generaciones serán el eje central del “Summit Empresarial: Innovación que inspira el futuro”, una iniciativa organizada por Aldeas Infantiles SOS que reunirá a representantes del sector empresarial, la academia y organizaciones sociales con el propósito de promover alianzas que favorezcan la inclusión laboral de las personas jóvenes en Costa Rica.
El encuentro se llevará a cabo el próximo 16 de julio en el Auditorio Humboldt, en Pavas, como parte del programa YouthCan!, una iniciativa de Aldeas Infantiles SOS orientada a fortalecer la formación para la empleabilidad de adolescentes y jóvenes mediante procesos de capacitación, acompañamiento y vinculación con el sector productivo.
La actividad busca generar un espacio de diálogo entre distintos actores para reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar las empresas en la construcción de trayectorias de vida más inclusivas, así como identificar acciones concretas que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo para la juventud costarricense.
De acuerdo con Jair Porras Jiménez, director del programa YouthCan! de Aldeas Infantiles SOS, el Summit pretende acercar a las empresas a las realidades que enfrentan muchos jóvenes cuando intentan incorporarse al mercado laboral y, al mismo tiempo, compartir experiencias exitosas que demuestren el impacto de promover entornos laborales más inclusivos.
"Más que un evento, consideramos que es una plataforma donde compartimos experiencias, generamos alianzas y demostramos que cuando las empresas deciden invertir en el talento de las personas jóvenes, no solo transforman vidas, sino que también fortalecen el desarrollo social y económico del país", afirmó Porras.
El encuentro se desarrollará bajo el concepto "Resignificar historias", una propuesta que busca evidenciar cómo una primera oportunidad de empleo, formación o acompañamiento puede marcar un antes y un después en la vida de una persona joven.
"Queremos evidenciar cómo una primera oportunidad puede convertirse en el punto de partida para construir un futuro diferente", agregó el director del programa.
La agenda contempla la participación de empresas, organizaciones aliadas y especialistas que compartirán experiencias relacionadas con empleabilidad, formación, inclusión y generación de oportunidades laborales para la juventud.
En ese contexto, el Summit busca motivar a más empresas a convertirse en agentes de cambio, promoviendo espacios para intercambiar conocimientos, conocer buenas prácticas y comprender el impacto que una oportunidad laboral puede tener en el desarrollo personal y profesional de las nuevas generaciones.
La edición 2026 estará estructurada sobre tres ejes estratégicos: creer en el potencial de la juventud, actuar mediante la creación de oportunidades concretas y transformar vidas a través de alianzas que generen un impacto sostenible, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el sector productivo y el talento joven en Costa Rica.