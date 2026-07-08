Costa Rica: Impulsan encuentro empresarial para oportunidades de empleo juvenil

Empresas & Management

El encuentro se desarrollará bajo el concepto "Resignificar historias", una propuesta que busca evidenciar cómo una primera oportunidad de empleo, formación o acompañamiento puede marcar un antes y un después en la vida de una persona joven.

Por revistaeyn.com El fortalecimiento de la empleabilidad juvenil y la creación de más oportunidades laborales para las nuevas generaciones serán el eje central del “Summit Empresarial: Innovación que inspira el futuro”, una iniciativa organizada por Aldeas Infantiles SOS que reunirá a representantes del sector empresarial, la academia y organizaciones sociales con el propósito de promover alianzas que favorezcan la inclusión laboral de las personas jóvenes en Costa Rica.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 16 de julio en el Auditorio Humboldt, en Pavas, como parte del programa YouthCan!, una iniciativa de Aldeas Infantiles SOS orientada a fortalecer la formación para la empleabilidad de adolescentes y jóvenes mediante procesos de capacitación, acompañamiento y vinculación con el sector productivo. La actividad busca generar un espacio de diálogo entre distintos actores para reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar las empresas en la construcción de trayectorias de vida más inclusivas, así como identificar acciones concretas que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo para la juventud costarricense. De acuerdo con Jair Porras Jiménez, director del programa YouthCan! de Aldeas Infantiles SOS, el Summit pretende acercar a las empresas a las realidades que enfrentan muchos jóvenes cuando intentan incorporarse al mercado laboral y, al mismo tiempo, compartir experiencias exitosas que demuestren el impacto de promover entornos laborales más inclusivos.