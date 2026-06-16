Proquinal compensa más de 10.900 toneladas de CO₂ en Costa Rica

Por revistaeyn.com
La empresa Proquinal Costa Rica, planta productiva de la compañía Spradling Group, compensó durante 2025 un total de 10.924 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂), consolidando así su estrategia de sostenibilidad y reafirmando su compromiso con la descarbonización de sus operaciones.
El resultado forma parte de los avances presentados en el más reciente Informe de Sostenibilidad de la compañía, documento que refleja mejoras en eficiencia energética, gestión hídrica, economía circular y acción climática.
La compensación de emisiones fue posible gracias a un acuerdo con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), mediante el cual la empresa financia proyectos de conservación de ecosistemas, restauración de hábitats y protección de especies en zonas de alto valor ambiental como Monteverde y el Bosque Vivo en Osa.
“Los resultados alcanzados durante este periodo demuestran de manera contundente que la competitividad industrial y la responsabilidad ambiental no son excluyentes, sino complementarias”, afirmó Cinthia Navarro, jefa de sostenibilidad de Proquinal Costa Rica.
La compañía también mantuvo la verificación de carbono neutralidad para todas sus operaciones y avanzó en la reducción de su huella ambiental mediante diversas acciones de eficiencia energética. Entre ellas destacan la optimización de sistemas eléctricos, mejoras en aislamiento térmico, controles de iluminación y la instalación de válvulas para el manejo eficiente del aire comprimido.
Estas iniciativas permitieron una reducción de 246 megavatios hora (MWh) al año en el consumo energético. Además, la empresa fortaleció su apuesta por fuentes renovables al incrementar su participación en proyectos de generación solar, aprovechando la matriz eléctrica limpia de Costa Rica.
En materia de logística, Proquinal incorporó un 10% de biocombustibles en el transporte marítimo de mercancías destinadas al mercado europeo, una medida orientada a disminuir las emisiones asociadas a su cadena de suministro internacional.
Los avances también se reflejaron en la gestión del agua y los residuos. La planta logró reducir en un 18% su indicador de eficiencia hídrica mediante la reutilización de recursos y mejoras operativas. Durante el año se reutilizaron 709 metros cúbicos de agua para mantenimiento y riego, además de aprovecharse más de 4.300 metros cúbicos de agua residual tratada.
En economía circular, la empresa recuperó 104 toneladas de solventes y desarrolló una lona fabricada completamente con materiales recuperados de procesos internos, de la cual comercializó 88.000 metros lineales.