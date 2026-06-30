Empresas & Management

Más de 150 voluntarios participaron de la jornada de Grupo AJE en Centroamérica

Las actividades se realizaron de forma simultánea en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá, con acciones que incluyeron el mejoramiento de centros educativos, labores de limpieza y el apoyo a organizaciones sociales.

Por revistaeyn.com Más de 150 voluntarios, entre colaboradores y sus familias, participaron durante junio en la jornada anual de voluntariado corporativo de Grupo AJE en Centroamérica, una iniciativa desarrollada en el marco del 38 aniversario de la compañía. Las actividades se realizaron de forma simultánea en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá, con acciones que incluyeron el mejoramiento de centros educativos, labores de limpieza y el apoyo a organizaciones sociales.

De acuerdo con la empresa, estas iniciativas forman parte de su estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social, al integrar el trabajo voluntario con proyectos de desarrollo comunitario de largo plazo. "El voluntariado es una expresión concreta de nuestra forma de entender los negocios: con responsabilidad, con propósito y con vocación de servicio hacia las comunidades que nos reciben. Estas jornadas nos recuerdan que el verdadero crecimiento empresarial se construye junto a las personas", afirmó Fernando Matheu, jefe de Sostenibilidad de AJE Centroamérica. En Nicaragua, los voluntarios concentraron sus esfuerzos en la planta de Managua, donde realizaron trabajos de limpieza, organización y mejoramiento visual de los alrededores de las instalaciones. La intervención buscó contribuir a mantener espacios más limpios y agradables, tanto para los colaboradores como para las comunidades vecinas. Mientras tanto, en El Salvador el equipo de AJE participó en el remozamiento de la Escuela Antonio Díaz, realizando trabajos de pintura en distintas áreas del centro educativo con el propósito de ofrecer un ambiente más adecuado para estudiantes, docentes y familias.