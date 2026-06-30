Más de 150 voluntarios participaron de la jornada de Grupo AJE en Centroamérica

Por revistaeyn.com
Más de 150 voluntarios, entre colaboradores y sus familias, participaron durante junio en la jornada anual de voluntariado corporativo de Grupo AJE en Centroamérica, una iniciativa desarrollada en el marco del 38 aniversario de la compañía.
Las actividades se realizaron de forma simultánea en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá, con acciones que incluyeron el mejoramiento de centros educativos, labores de limpieza y el apoyo a organizaciones sociales.
De acuerdo con la empresa, estas iniciativas forman parte de su estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social, al integrar el trabajo voluntario con proyectos de desarrollo comunitario de largo plazo.
"El voluntariado es una expresión concreta de nuestra forma de entender los negocios: con responsabilidad, con propósito y con vocación de servicio hacia las comunidades que nos reciben. Estas jornadas nos recuerdan que el verdadero crecimiento empresarial se construye junto a las personas", afirmó Fernando Matheu, jefe de Sostenibilidad de AJE Centroamérica.
En Nicaragua, los voluntarios concentraron sus esfuerzos en la planta de Managua, donde realizaron trabajos de limpieza, organización y mejoramiento visual de los alrededores de las instalaciones. La intervención buscó contribuir a mantener espacios más limpios y agradables, tanto para los colaboradores como para las comunidades vecinas.
Mientras tanto, en El Salvador el equipo de AJE participó en el remozamiento de la Escuela Antonio Díaz, realizando trabajos de pintura en distintas áreas del centro educativo con el propósito de ofrecer un ambiente más adecuado para estudiantes, docentes y familias.
Una iniciativa similar se desarrolló en Honduras, donde los voluntarios llevaron a cabo labores de pintura y mejoramiento de la Escuela 15 de Septiembre, con el objetivo de contribuir a la creación de espacios más dignos y favorables para el aprendizaje de niñas y niños.
En Guatemala, la jornada estuvo enfocada en la Escuela Mercedes Dardón, donde los colaboradores dedicaron tiempo y esfuerzo al remozamiento de las instalaciones para generar un entorno más colorido y motivador para la comunidad educativa.
Por su parte, en Panamá, cerca de 30 colaboradores participaron en una jornada realizada junto a Aldeas Infantiles SOS Panamá, apoyando las labores que desarrolla esta organización en beneficio de niños y familias.
Según AJE, estas acciones reflejan el compromiso de la empresa de generar valor compartido en los territorios donde opera, promoviendo una relación más estrecha entre el sector empresarial y las comunidades.
"Jornadas como estas nos demuestran que cuando la empresa y sus colaboradores se unen con un propósito común, el impacto en las comunidades es real y duradero. Estamos orgullosos de cada uno de los equipos que participaron este año", concluyó Matheu.