Grupo Bimbo invierte US$80M en planta de producción en El Salvador

La nueva instalación, ubicada en San Salvador Oeste, representa una inversión de US$80 millones y constituye la primera fase de un plan que contempla futuras ampliaciones en infraestructura y tecnología.

El gigante panificador Grupo Bimbo puso en marcha su proyecto industrial Planta NOVABES en El Salvador, una planta de producción de última generación que marca el inicio de una estrategia de expansión con alcance regional.

En esta etapa, la planta estará orientada a abastecer el mercado local, con miras a convertirse posteriormente en un centro de distribución para Centroamérica.

El proyecto NOVABES se enmarca en la visión de posicionar a El Salvador como un hub logístico e industrial en la región. La elección de San Salvador Oeste responde a su planificación como uno de los principales polos de desarrollo productivo del país, con condiciones estratégicas para la conectividad y el comercio.

Autoridades y representantes del sector privado destacaron que esta inversión es resultado de un esfuerzo articulado entre la empresa y el Gobierno, enfocado en fortalecer la capacidad productiva nacional y atraer capital extranjero.

