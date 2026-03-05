TP Desarrolladora invertirá US$80 millones en proyecto de apartamentos en El Salvador

Empresas & Management

La construcción de FAUVÉ Torre II generará alrededor de 200 empleos directos y 250 indirectos, trabajando principalmente con proveedores nacionales, y sostendrá aproximadamente 20 empleos permanentes.

Por revistaeyn.com TP Desarrolladora lanzó FAUVÉ Torre II, la segunda etapa de su concepto residencial vertical en el corazón del distrito Las Ramblas, en Santa Tecla, El Salvador. Con una inversión que supera los US$20 millones, la segunda torre contará con 54 apartamentos distribuidos en 14 niveles, con unidades de dos habitaciones desde US$268,500 y tres habitaciones desde US$368,000, con áreas que arrancan desde los 86 m² y 118 m² respectivamente.

La construcción generará alrededor de 200 empleos directos y 250 indirectos, trabajando principalmente con proveedores nacionales, y sostendrá aproximadamente 20 empleos permanentes. FAUVÉ Torre I, con 51 unidades, fue colocada en su totalidad en un tiempo récord y una inversión de US$15 millones. El proyecto contempla en total cuatro torres con una inversión de US$80 millones y se espera que dentro de dos años se comenzará la construcción de la tercera torre en la misma ubicación, siempre con unos 50 apartamentos. “Ese éxito no solo justifica la segunda etapa, sino que la impulsa: Torre II incorpora espacios internos más amplios y acabados de primer nivel, identificando minuciosamente las necesidades del mercado y respondiendo a las expectativas de quienes ya apostaron por el proyecto desde su primera fase”, manifestó, la Gerente General de Desarrolladora TP, Iris Calderón.