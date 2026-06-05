Henkel nombra a Iván Mejía Alatorre nuevo presidente para Latinoamérica

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Previo a este nombramiento, Mejía se desempeñó en cargos como HR Head para Brasil, Argentina y Chile, así como Senior HR Business Partner para la división de Adhesive Technologies en Latinoamérica.

Por revistaeyn.com Henkel, la compañía especializada en tecnologías adhesivas y marcas de consumo, anunció la designación de Iván Mejía como nuevo presidente para Latinoamérica. Con una trayectoria de más de dos décadas en recursos humanos y gestión de talento, Mejía cuenta con una sólida experiencia internacional en América Latina y Europa, donde ha ocupado posiciones de liderazgo clave al desarrollo organizacional, relaciones laborales, transformación cultural e integración de adquisiciones.

Este nuevo nombramiento se suma a sus funciones actuales como director de Recursos Humanos para Henkel Latinoamérica. Esta dualidad de roles aporta un valor estratégico clave, ya que le permitirá representar a la región a nivel global integrando la visión de negocio con un enfoque centrado en las personas, quienes constituyen el activo principal de la compañía. “Ser el primer latino en asumir esta posición regional me llena de orgullo y representa un gran desafío y compromiso. Mi experiencia internacional, sumada al profundo conocimiento que tengo de nuestros mercados y equipos, será un diferencial importante para continuar fortaleciendo el crecimiento de Henkel en Latinoamérica”, señaló Iván Mejía.