Hijo del fundador de Mango está bajo investigación por sospecha de homicidio

El juez que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic comenzó a investigar oficialmente a su hijo Jonathan en septiembre por el homicidio de su padre debido a declaraciones contradictorias que dio como testigo y que las autoridades estaban revisando su teléfono en busca de más pruebas.

Por revistaeyn.com La familia del fundador de Mango, Isak Andic, que murió en una caída desde un acantilado cerca de Barcelona hace 10 meses, dijo que confiaba en que su hijo Jonathan era inocente después de que varios medios locales informaran que estaba siendo investigado oficialmente por un posible homicidio. La familia dijo en un comunicado que "continuará cooperando, como lo ha hecho hasta ahora, con las autoridades competentes. Además, confía en que este proceso concluya lo antes posible y que demuestre la inocencia de Jonathan Andic".

Dijo que no proporcionaría más comentarios en esta etapa. Andic fue nombrado vicepresidente de la junta directiva de la empresa privada a la muerte de su padre y presidente de su holding MNG. Sus hermanas Judith y Sarah fueron nombradas vicepresidentas de MNG. El consejero delegado, Toni Ruiz, también se convirtió en presidente del consejo tras la muerte de Andic. El periódico La Vanguardia dijo que el juez que investiga la muerte de Andic comenzó a investigar oficialmente a Jonathan en septiembre por el homicidio de su padre debido a declaraciones contradictorias que dio como testigo y que las autoridades estaban revisando su teléfono en busca de más pruebas. Sin embargo, la oficina de prensa del tribunal de Barcelona dijo el viernes que el caso, que aún está sellado, no estaba dirigido a ningún individuo en particular.