Holcim El Salvador recibe el Premio CASALCO 2025, máximo galardón de la construcción

Por revistaeyn.com La empresa Holcim El Salvador, con 76 años de experiencia, fue galardonada con el PREMIO CASALCO 2025, en su edición 39. El premio CASALCO se otorga bajo los criterios de: comportamiento ético profesional, participación gremial y méritos empresariales. La decisión es tomada por una Comisión integrada por un mínimo de siete personas. En los últimos cinco años, la compañía ha inyectado cerca de US$80 millones en expansión productiva, innovación y tecnología sostenible.

"Recibir el Premio CASALCO 2025 es un honor para cada uno de nuestros colaboradores y aliados. Este galardón no solo celebra nuestros 76 años de historia; es la validación de que nuestro liderazgo en innovación sostenible y nuestra inversión constante son el camino correcto”, expresó Marcelo Arrieta, director ejecutivo de Holcim El Salvador. Holcim produce y comercializa cemento, concreto, agregados y soluciones integrales para la construcción. Cuentan con dos plantas de cemento en Metapán, ocho plantas RMX permanentes ubicadas en diferentes puntos del país y una planta de agregados en La Libertad. A través de la franquicia Disensa, una red de puntos de venta, facilitan el acceso a materiales de construcción para todo tipo de proyectos; con Geocycle El Salvador contribuyen con el co procesamiento de residuos industriales y municipales para transformarlos en combustibles alternos para su proceso productivo; y con su nueva tecnología ECOCycle, la primera de su tipo en Centroamérica, reutilizan hasta el 100 % de materiales de demolición para producir nuevos concretos sin comprometer su calidad o durabilidad.