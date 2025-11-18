Bitcoin Steak 'n Shake apuesta por El Salvador para su expansión en Latinoamérica

Por revistaeyn.com

La cadena de comida rápida Steak ‘n Shake busca llegar a El Salvador, según indicó Dan Edwards, su COO, quien compartió los objetivos de esta compañía con este movimiento y las razones para seleccionar a este país como su entrada a la región.

Esta marca es estadounidense y está alineada con el bitcoin. La cadena desveló un cambio hacia los pagos en bitcoin en mayo y lanzó una estrategia de reserva estratégica en octubre, convirtiéndose en la primera franquicia en EEUU en hacerlo.