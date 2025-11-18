Bitcoin Steak 'n Shake apuesta por El Salvador para su expansión en Latinoamérica

Por revistaeyn.com
La cadena de comida rápida Steak ‘n Shake busca llegar a El Salvador, según indicó Dan Edwards, su COO, quien compartió los objetivos de esta compañía con este movimiento y las razones para seleccionar a este país como su entrada a la región.
Esta marca es estadounidense y está alineada con el bitcoin. La cadena desveló un cambio hacia los pagos en bitcoin en mayo y lanzó una estrategia de reserva estratégica en octubre, convirtiéndose en la primera franquicia en EEUU en hacerlo.
Para Edwards "El Salvador es un país que está innovando y liderando el camino, y respetamos mucho lo que el presidente (Nayib) Bukele está haciendo aquí. Este es un País de Bitcoin, y queremos que nuestro primer restaurante en América Latina esté en El Salvador".
El Salvador cuenta con una postura favorable hacia el bitcoin, dada la fuerte lealtad del Gobierno hacia las criptomonedas y porque fue el primer país del mundo en adoptar al bitcoin como moneda de curso legal.
Edwards reiteró que El Salvador sería su punto de apoyo en la región. “Estamos aquí para crecer juntos. Queremos ingresar a América Latina, pero queremos que nuestra primera bandera se plante en El Salvador,” apuntó, según recoge el sitio news.bitcoin.com.