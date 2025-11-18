Tecnología & Cultura Digital

¿Por qué algunos sitios web no cargan? Esto debe saber del fallo de Cloudflare

La empresa Cloudflare confirmó que ya encontró el motivo del fallo en su plataforma y que está trabajando el resolverlo.

Por revistaeyn.com / EFE Millones de personas en todo el mundo han experimentado problemas para acceder a páginas webs o a plataformas como X a raíz de un fallo masivo en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, que mantiene parte de la infraestructura de internet. A partir de las 11.20 UTC, comenzaron a registrarse problemas masivos de acceso a redes sociales, aplicaciones y páginas web en distintas partes del mundo. La propia compañía ha asegurado en una comunicación en su web que se han observado fallos internos del servidor de forma generalizada, los denominados "errores 500", que se está produciendo de forma intermitente.

“Cloudflare ha confirmado que es consciente, y que estaba investigando, un problema que afecta a ‘varios consumidores’ y que puede afectar al funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones”, comunicó la compañía. Las primeras declaraciones surgieron cuando la empresa advirtió un pico de tráfico inusual hacia uno de sus servicios centrales. Esta sobrecarga generó errores en el flujo de datos de su red mundial, traducidos en fallos de acceso para múltiples páginas y plataformas digitales. El incidente no solo impide que las web carguen correctamente, sino que también ha bloqueado el acceso a sus propios paneles de control. De momento, algunos servicios se están restableciendo, aunque es posible que los clientes sigan observando tasas de error superiores a lo normal, ha informado. El portal Downdetector informa de que usuarios están reportando incidentes en la red X y también en OpenAI, empresa propietaria de ChatGPT.

El soporte técnico de Cloudflare recomendó a los clientes empresariales prever la posibilidad de que las interfaces de red se volvieran temporalmente inaccesibles, con el objetivo de mitigar el impacto de futuras incidencias.

¿Qué es Cloudflare?