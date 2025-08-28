Hombres en altos cargos tienen mayor tendencia a ser infieles, según estudio

Empresas & Management

Estudios citados sugieren que los hombres en posiciones dominantes o de prestigio resultan más atractivos para relaciones a largo plazo, lo que incrementa sus oportunidades de infidelidad.

Por revistaeym.com La Encuesta Social General (GSS) de Estados Unidos, aplicada entre 2021 y 2022 a personas de 25 a 54 años, revela patrones sobre la relación entre la ocupación laboral y la infidelidad. Los resultados muestran que no sólo el hecho de trabajar —o no— influye, sino también el tipo de puesto y las expectativas sociales asociadas al género. En el caso de los hombres, quienes ocupan cargos de alta estima profesional —directores, médicos o cirujanos, entre otros— presentan la mayor proporción de confesiones de engaño: un 18 % admitió haber sido infiel. Por contraste, los varones con empleos catalogados como de prestigio “superior-medio” reportan una tasa mucho menor (7 %), mientras que aquellos en puestos de menor reconocimiento registraron un 13 %.

Este patrón sugiere que el estatus laboral no se correlaciona de forma lineal con la conducta fuera de la pareja. Entre las mujeres, la tendencia observada es prácticamente inversa. Quienes desempeñan ocupaciones con menor prestigio muestran la mayor probabilidad de infidelidad, con un 21 % que reconoce haber engañado a su pareja. En cambio, las mujeres con empleos mejor valorados tienen una incidencia considerablemente menor, del 9 %. Estos contrastes ponen de relieve cómo la posición profesional afecta de manera distinta a hombres y mujeres en la esfera íntima. La publicación que analiza estos datos remite a varios estudios para interpretar las causas. Por un lado, se plantea que los hombres en posiciones de poder o alto prestigio resultan más deseables para vínculos duraderos, lo que podría aumentar sus oportunidades de relaciones extramaritales.