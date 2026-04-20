Honduras construyó más de 9.000 nuevas obras en 2025, con dominio del sector vivienda

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La actividad construcción estuvo liderada por el destino residencial, que concentró 8.133 unidades, de las cuales 7.911 corresponden a viviendas y 222 a apartamentos, reporta el BCH.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La construcción de obras privadas techadas en Honduras mostró un desempeño moderado durante 2025, marcado por una contracción interanual y una clara concentración en el segmento habitacional, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Construcción de Obras Privadas Techadas (ECOPT) divulgada por el Banco Central de Honduras (BCH). El informe señala que la superficie total construida alcanzó los 2,084.1 mil metros cuadrados, lo que representa una disminución de 11,7% respecto a 2024. A pesar de esta caída, el destino residencial continuó siendo el principal motor del sector, con 1.357.0 mil m² edificados, equivalentes al 65,1 % del total.

Muy por detrás se ubicaron los espacios comerciales, que sumaron 517,5 mil m² (24,8 %), mientras que los proyectos orientados a servicios e industria registraron participaciones más reducidas, con 5,2 % y 4,9 %, respectivamente, señala el BCH. En términos de unidades, durante 2025 se edificaron 9.185 nuevas construcciones, reflejando también una disminución frente al año anterior. El segmento residencial concentró la mayor parte de esta actividad, con 8.133 unidades, de las cuales 7.911 correspondieron a viviendas y 222 a apartamentos. Según el BCH, este último subsegmento se posicionó como un dinamizador importante dentro de la oferta habitacional, aunque con señales mixtas hacia el cierre del año. El menor dinamismo del sector estuvo influenciado, entre otros factores, por el encarecimiento de los materiales de construcción y una reducción en el otorgamiento de financiamiento a través de BANHPROVI, lo que incidió directamente en la ejecución de nuevos proyectos.