Honduras construyó más de 9.000 nuevas obras en 2025, con dominio del sector vivienda

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La construcción de obras privadas techadas en Honduras mostró un desempeño moderado durante 2025, marcado por una contracción interanual y una clara concentración en el segmento habitacional, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Construcción de Obras Privadas Techadas (ECOPT) divulgada por el Banco Central de Honduras (BCH).
El informe señala que la superficie total construida alcanzó los 2,084.1 mil metros cuadrados, lo que representa una disminución de 11,7% respecto a 2024. A pesar de esta caída, el destino residencial continuó siendo el principal motor del sector, con 1.357.0 mil m² edificados, equivalentes al 65,1 % del total.
Muy por detrás se ubicaron los espacios comerciales, que sumaron 517,5 mil m² (24,8 %), mientras que los proyectos orientados a servicios e industria registraron participaciones más reducidas, con 5,2 % y 4,9 %, respectivamente, señala el BCH.
En términos de unidades, durante 2025 se edificaron 9.185 nuevas construcciones, reflejando también una disminución frente al año anterior.
El segmento residencial concentró la mayor parte de esta actividad, con 8.133 unidades, de las cuales 7.911 correspondieron a viviendas y 222 a apartamentos. Según el BCH, este último subsegmento se posicionó como un dinamizador importante dentro de la oferta habitacional, aunque con señales mixtas hacia el cierre del año.
El menor dinamismo del sector estuvo influenciado, entre otros factores, por el encarecimiento de los materiales de construcción y una reducción en el otorgamiento de financiamiento a través de BANHPROVI, lo que incidió directamente en la ejecución de nuevos proyectos.
Durante el cuarto trimestre de 2025, el comportamiento del sector mostró contrastes. El área residencial edificada alcanzó 295.2 mil m², con una leve caída interanual de 0,4 %. Este resultado estuvo condicionado por una contracción de 31 % en la construcción de apartamentos, mientras que el segmento de vivienda creció 8,4 %.
La actividad se concentró principalmente en ciudades como Distrito Central, Danlí, Juticalpa y San Pedro Sula, que en conjunto representaron cerca del 40 % de estas obras.
Por su parte, el segmento comercial reportó un desempeño positivo en el mismo período, con 153.6 mil m² construidos, lo que implicó un incremento de 11,9 % en comparación con el cuarto trimestre de 2024. Este crecimiento fue impulsado por el desarrollo de plazas comerciales en diversas localidades del país, aunque se observaron leves caídas en bodegas y oficinas.
En contraste, el sector servicios registró una fuerte contracción de 33,3 %, totalizando 23.0 mil m² edificados. Las reducciones más significativas se observaron en hoteles, infraestructura educativa y otros edificios de servicios, especialmente en zonas como Comayagua, Siguatepeque y Juticalpa.
No obstante, algunos subsegmentos como restaurantes y hospitales mostraron un comportamiento positivo, con incrementos relevantes en su área construida.