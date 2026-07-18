Honduras prohíbe la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso

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Con esta prohibición se responde a las obligaciones derivadas de los convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos a la abolición del trabajo forzoso, así como a compromisos asumidos en el marco del CAFTA-DR.

Por Agencia EFE Honduras prohibió la importación de mercancías producidas en condiciones de trabajo forzoso, luego de que EE.UU. amenazara con un arancel adicional a varias decenas de países, entre ellos esta nación centroamericana, por incurrir en esa práctica. La medida fue aprobada durante un Consejo de Ministros encabezado por el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, y, según el Ejecutivo, busca prevenir el ingreso al país de productos elaborados mediante prácticas que vulneren los derechos de los trabajadores y reforzar el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por Honduras.

Con esta prohibición se responde a las obligaciones derivadas de los convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos a la abolición del trabajo forzoso, así como a compromisos asumidos en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), dijo el Ejecutivo. El viceministro de Desarrollo Económico, Fernando Fortín, dijo a EFE en junio pasado que Honduras figura entre los países incluidos en una "lista de observación" de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), en el marco de una investigación sobre trabajo forzoso en las cadenas de suministro. El pasado 4 de junio el USTR propuso aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a 60 economías, entre ellas China, la Unión Europea (UE), México o Ecuador, por considerar que no combaten suficientemente la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.