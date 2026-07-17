Costa Rica: Más empresas exportadoras cofinanciarán programas de formación

Las empresas exportadoras, con potencial exportador y suplidoras de Costa Rica podrán acceder por primera vez al Incentivo para el Desarrollo de Talento Humano coordinado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), tras la incorporación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como aliado estratégico y la ampliación del alcance del programa.

Ahora, el incentivo permitirá que más empresas cofinancien programas de formación para desarrollar las habilidades que requieren sus colaboradores. Las capacitaciones podrán abarcar áreas técnicas especializadas, habilidades esenciales, idiomas, transferencia de conocimiento desde casas matrices y otros entrenamientos definidos según las necesidades de cada empresa.

Desde su creación en 2023, el Incentivo para el Desarrollo de Talento Humano ha generado una inversión conjunta superior a US$5,7 millones entre PROCOMER y el sector privado. Además, más de 10.300 personas han participado en procesos de formación alineados con las necesidades de las empresas.

“Este incentivo permite que más empresas formen el talento que necesitan para seguir creciendo y, al mismo tiempo, brinda a miles de personas la oportunidad de continuar aprendiendo, de especializarse y con ello de acceder a mejores oportunidades de desarrollo para ellas y sus familias”, manifestó la ministra de Comercio Exterior a.i. Arianna Arce.

Estos resultados reflejan la capacidad del mecanismo para adaptarse a los cambios del mercado laboral y responder a la demanda de talento especializado del sector productivo. Con la ampliación de su alcance, el incentivo llegará a un mayor número de empresas y personas en distintas regiones del país.