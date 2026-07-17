Costa Rica: Más empresas exportadoras cofinanciarán programas de formación

Por revistaeyn.com
Las empresas exportadoras, con potencial exportador y suplidoras de Costa Rica podrán acceder por primera vez al Incentivo para el Desarrollo de Talento Humano coordinado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), tras la incorporación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como aliado estratégico y la ampliación del alcance del programa.
Ahora, el incentivo permitirá que más empresas cofinancien programas de formación para desarrollar las habilidades que requieren sus colaboradores. Las capacitaciones podrán abarcar áreas técnicas especializadas, habilidades esenciales, idiomas, transferencia de conocimiento desde casas matrices y otros entrenamientos definidos según las necesidades de cada empresa.
Desde su creación en 2023, el Incentivo para el Desarrollo de Talento Humano ha generado una inversión conjunta superior a US$5,7 millones entre PROCOMER y el sector privado. Además, más de 10.300 personas han participado en procesos de formación alineados con las necesidades de las empresas.
“Este incentivo permite que más empresas formen el talento que necesitan para seguir creciendo y, al mismo tiempo, brinda a miles de personas la oportunidad de continuar aprendiendo, de especializarse y con ello de acceder a mejores oportunidades de desarrollo para ellas y sus familias”, manifestó la ministra de Comercio Exterior a.i. Arianna Arce.
Estos resultados reflejan la capacidad del mecanismo para adaptarse a los cambios del mercado laboral y responder a la demanda de talento especializado del sector productivo. Con la ampliación de su alcance, el incentivo llegará a un mayor número de empresas y personas en distintas regiones del país.
"El talento humano costarricense ha sido, históricamente, uno de los factores más influyentes en la decisión de las empresas internacionales de invertir en nuestro país. Hoy, los cambios tecnológicos nos exigen seguir fortaleciendo esas capacidades y preparar a las personas para los perfiles que demandan las empresas", señaló Laura López, Gerente General de PROCOMER.
Esta nueva etapa fortalece la estrategia integral de talento humano de PROCOMER, que identifica las necesidades del sector productivo, impulsa la formación de las personas y promueve una mayor articulación entre el talento y las empresas para fortalecer la competitividad del comercio exterior.
El incentivo para el Desarrollo de Talento un Humano es un programa coordinado por PROCOMER y COMEX, con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Unión Costarricenses de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS).