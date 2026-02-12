Centroamérica & Mundo

Geopolítica: ¿Qué es el Proyecto Vault? El plan de Trump para stockear minerales críticos

La estrategia de Donald Trump con el Proyecto Vault es asegurar el acceso de Estados Unidos a minerales de tierras raras, vitales para la tecnología avanzada y la energía limpia.

Por revistaeyn.com El presidente Donald Trump presentó a inicios de febrero el Proyecto Vault, un plan para crear una reserva estratégica estadounidense de minerales críticos, ampliar la capacidad nacional de procesamiento de tierras raras y asegurar acuerdos de suministro a largo plazo con los fabricantes. La iniciativa prevé almacenar más de 50 minerales críticos. "Durante años, las empresas estadounidenses se han arriesgado a quedarse sin minerales críticos durante las disrupciones del mercado", declaró Trump durante el lanzamiento del proyecto en la Casa Blanca. La Reserva Estratégica de Minerales Críticos de EEUU estará respaldada por un préstamo de US$10.000 millones por parte del Banco de Exportación e Importación (EXIM) y hasta US$2.000 millones adicionales de capital privado. Más de una docena de empresas se han inscrito para participar, entre ellas, General Motors, Stellantis, Boeing, GE Vernova y Google.

Las autoridades afirman que la iniciativa también busca apoyar a la industria manufacturera estadounidense, eliminando los riesgos de la cadena de suministro y garantizando una reserva mineral de 60 días para emergencias. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

¿Por qué lanzó Trump el proyecto?

El proyecto está diseñado para contrarrestar el uso que hace China de los minerales de tierras raras como palanca geopolítica. Actualmente, China produce alrededor de dos tercios de las tierras raras del mundo y refina casi el 90%, lo que le otorga un control absoluto sobre el suministro global. Pekín intentó en dos ocasiones imponer controles a las exportaciones de tierras raras durante las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Esto sirvió como recordatorio de la rapidez con la que China puede instrumentalizar su dominio en el sector. Estas restricciones provocaron una escasez inmediata de suministro y retrasos en la producción entre los fabricantes estadounidenses y europeos, lo que aceleró los llamados a la diversificación del suministro de estos minerales críticos.

La administración Trump quiere fortalecer las cadenas de suministro estadounidenses frente a la presión geopolítica. Durante el último año, el Pentágono ha invertido casi US$5.000 millones para asegurar su acceso a los minerales.

¿Cómo trabaja EEUU con los proveedores de tierras raras?

Representantes de 55 países se reunieron este miércoles en el Departamento de Estado en Washington, D.C., en una cumbre sobre minerales críticos, en la que estaban también presentes proveedores emergentes, como Australia, India, Tailandia y varios países africanos, como la República Democrática del Congo. "Queremos eliminar el problema de que la gente inunde nuestros mercados con minerales críticos baratos para ofrecer precios más bajos que los de nuestros fabricantes nacionales", declaró el vicepresidente estadounidense JD Vance. Se considera que tanto el proyecto Vault, como la alianza entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, así como el planificado bloque para comerciar minerales críticos ayudarán a impulsar la protección a corto plazo y la diversificación a largo plazo frente a China. Sin embargo, muchos analistas creen que se necesitarán entre cinco y diez años de inversión sostenida para plantear un desafío creíble al principal productor mundial, lo que podría generar un exceso de minerales críticos si los países siguen el ejemplo de EEUU y crean sus propias reservas.

¿Podrá ser Centroamérica un proveedor?