Centroamérica proyecta integrar 4.273 MW adicionales de energía para 2030

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Centroamérica consolida 18,101 MW de capacidad instalada en su Sistema Eléctrico Regional y proyecta integrar 4,273 MW adicionales entre 2026 y 2030 —con un 71 % de participación renovable—, reporta un informe del Ente Operador Regional (EOR).
En paralelo, avanza en la ampliación de la red de transmisión regional, la cual permitirá incrementar la capacidad operativa a valores entre 450 y 650 MW y habilitar intercambios de hasta 9.000 GWh anuales hacia 2030, según el Informe del Plan de la Expansión de la Generación y Transmisión Regional 2026–2040.
No obstante, esta diversificación requiere el desarrollo adecuado y oportuno de la infraestructura de transmisión, la cual constituye el habilitador crítico para integrar de manera segura, eficiente y confiable la nueva capacidad de generación.
Las ampliaciones de transmisión identificadas para entrar en operación hacia 2029 y 2030 incluyen nuevas líneas de interconexión del segundo circuito SIEPAC —como Guatemala–El Salvador, El Salvador–Honduras, Nicaragua–Honduras y Costa Rica–Nicaragua— así como refuerzos de transmisión de importancia estratégica que permitirán elevar la capacidad operativa regional a valores entre 450 y 650 MW y aumentar significativamente el volumen de intercambios eléctricos.
El sistema de Guatemala desarrollará 11 proyectos de líneas de transmisión y la incorporación de 6 transformadores de potencia; para el caso del sistema de El Salvador, se espera que se desarrollen 5 proyectos de líneas de transmisión y 4 de generación; Honduras desarrollará 9 proyectos de líneas de transmisión, 1 transformador de potencia, y de 2 de generación, reporta el EOR.
Para el caso del sistema de Nicaragua, se espera que se desarrollen 11 proyectos de líneas de transmisión y 8 de generación; Costa Rica sumará 16 proyectos de líneas de transmisión y 31 de generación y Panamá agregará 37 proyectos de líneas de transmisión, 16 transformadores y 30 de generación.
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
Para René González Castellón, director ejecutivo del EOR “La expansión de la transmisión regional fortalece directamente el desempeño del Sistema Eléctrico Regional y del Mercado Eléctrico Regional. Una red robusta incrementa la capacidad operativa disponible, habilita mayores volúmenes de intercambio, reduce restricciones de transmisión y mejora la confiabilidad del suministro eléctrico en toda la región.”
Las proyecciones indican que la demanda de energía crecerá en promedio 3.15 % anual y la potencia 3.3 % hasta 2040.
En paralelo, los intercambios proyectados para el mediano plazo —4,835 GWh en 2026 y 4,227 GWh en 2027— anticipan un mercado eléctrico regional activo, que se verá aún más fortalecido con la ampliación de la capacidad de transmisión hacia 2030.
Con la infraestructura proyectada, el volumen esperado de intercambios podría alcanzar los 9.000 GWh anuales hacia 2030, consolidando al MER como un mercado regional más profundo, integrado y eficiente.
Asimismo, hacia 2030 está prevista la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, un proyecto que introducirá una nueva dimensión al Mercado Eléctrico Regional al ampliar su alcance geográfico más allá de Centroamérica.
De acuerdo con estimaciones técnicas del EOR, el proyecto de Interconexión Colombia–Panamá (ICP) podría habilitar inyecciones desde Colombia hacia el MER en un rango estimado entre 2.500 y 3.500 GWh anuales desde su entrada en operación, fortaleciendo la oferta de generación competitiva y la confiabilidad del suministro eléctrico regional.