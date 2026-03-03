Centroamérica proyecta integrar 4.273 MW adicionales de energía para 2030

Inteligencia E&N

Las ampliaciones de transmisión identificadas para entrar en operación hacia 2029 y 2030 incluyen nuevas líneas de interconexión del segundo circuito SIEPAC así como refuerzos de transmisión, reporta el EOR.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Centroamérica consolida 18,101 MW de capacidad instalada en su Sistema Eléctrico Regional y proyecta integrar 4,273 MW adicionales entre 2026 y 2030 —con un 71 % de participación renovable—, reporta un informe del Ente Operador Regional (EOR). En paralelo, avanza en la ampliación de la red de transmisión regional, la cual permitirá incrementar la capacidad operativa a valores entre 450 y 650 MW y habilitar intercambios de hasta 9.000 GWh anuales hacia 2030, según el Informe del Plan de la Expansión de la Generación y Transmisión Regional 2026–2040.

No obstante, esta diversificación requiere el desarrollo adecuado y oportuno de la infraestructura de transmisión, la cual constituye el habilitador crítico para integrar de manera segura, eficiente y confiable la nueva capacidad de generación. Las ampliaciones de transmisión identificadas para entrar en operación hacia 2029 y 2030 incluyen nuevas líneas de interconexión del segundo circuito SIEPAC —como Guatemala–El Salvador, El Salvador–Honduras, Nicaragua–Honduras y Costa Rica–Nicaragua— así como refuerzos de transmisión de importancia estratégica que permitirán elevar la capacidad operativa regional a valores entre 450 y 650 MW y aumentar significativamente el volumen de intercambios eléctricos.

El sistema de Guatemala desarrollará 11 proyectos de líneas de transmisión y la incorporación de 6 transformadores de potencia; para el caso del sistema de El Salvador, se espera que se desarrollen 5 proyectos de líneas de transmisión y 4 de generación; Honduras desarrollará 9 proyectos de líneas de transmisión, 1 transformador de potencia, y de 2 de generación, reporta el EOR. Para el caso del sistema de Nicaragua, se espera que se desarrollen 11 proyectos de líneas de transmisión y 8 de generación; Costa Rica sumará 16 proyectos de líneas de transmisión y 31 de generación y Panamá agregará 37 proyectos de líneas de transmisión, 16 transformadores y 30 de generación.

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

Para René González Castellón, director ejecutivo del EOR “La expansión de la transmisión regional fortalece directamente el desempeño del Sistema Eléctrico Regional y del Mercado Eléctrico Regional. Una red robusta incrementa la capacidad operativa disponible, habilita mayores volúmenes de intercambio, reduce restricciones de transmisión y mejora la confiabilidad del suministro eléctrico en toda la región.” Las proyecciones indican que la demanda de energía crecerá en promedio 3.15 % anual y la potencia 3.3 % hasta 2040. En paralelo, los intercambios proyectados para el mediano plazo —4,835 GWh en 2026 y 4,227 GWh en 2027— anticipan un mercado eléctrico regional activo, que se verá aún más fortalecido con la ampliación de la capacidad de transmisión hacia 2030.