Panamá amplía el alcance del programa Inversionista Calificado

Por revistaeyn.com
El Gobierno de Panamá fortaleció el Régimen Especial, Inversionista Calificado actualizando los parámetros, en aras de atraer inversión extranjera, al tiempo que se impulsa nuevos proyectos, generando oportunidades de empleo.
Con ese objetivo el Consejo de Gabinete aprobó el monto de US$300.000 para propiedades inmobiliarias nuevas, de primera venta, como inversión mínima para calificar en este régimen, con el propósito de impulsar nuevos proyectos y el movimiento que estos generan alrededor de la construcción, los servicios, el comercio y otras actividades vinculadas.
“Este programa ya está trayendo inversión a Panamá y ahora queremos llevarlo a una nueva etapa. Hemos hecho cambios para hacerlo más competitivo, impulsar nuevos proyectos y lograr que esa inversión tenga un mayor impacto en nuestra economía”, explicó Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias.
El programa que permite a inversionistas extranjeros aplicar a una residencia permanente en Panamá, ya viene mostrando resultados. Entre julio de 2025 y junio de 2026 se otorgaron 268 certificados, respaldados por inversiones por US$113.6 millones.
En el período anterior se habían emitido 193 certificados, asociados a inversiones por más de US$90.1 millones. “Queremos que la inversión se convierta en proyectos, en movimiento económico y en más oportunidades de empleo para los panameños”, señaló Moltó.
La nueva reglamentación mantiene la suma para optar por el estatus migratorio con la inversión en propiedades de segunda venta, en US$500.000.
También se establece una alternativa para invertir a través de la banca estatal. Los depósitos a plazo fijo realizados en el Banco Nacional de Panamá o en la Caja de Ahorros tendrán una inversión mínima de US$500.000 y se amplían las alternativas para invertir a través del mercado de valores.
El decreto también establece procesos y tiempos más claros para la atención de las solicitudes y trámites de los inversionistas interesados en aprovechar el régimen especial, creando un programa más sólido y competitivo en el mercado internacional.