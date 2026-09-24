Panamá amplía el alcance del programa Inversionista Calificado

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Entre julio de 2025 y junio de 2026 se otorgaron 268 certificados, respaldados por inversiones por US$113.6 millones por el programa que permite a inversionistas extranjeros aplicar a una residencia permanente en Panamá.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Panamá fortaleció el Régimen Especial, Inversionista Calificado actualizando los parámetros, en aras de atraer inversión extranjera, al tiempo que se impulsa nuevos proyectos, generando oportunidades de empleo. Con ese objetivo el Consejo de Gabinete aprobó el monto de US$300.000 para propiedades inmobiliarias nuevas, de primera venta, como inversión mínima para calificar en este régimen, con el propósito de impulsar nuevos proyectos y el movimiento que estos generan alrededor de la construcción, los servicios, el comercio y otras actividades vinculadas.

“Este programa ya está trayendo inversión a Panamá y ahora queremos llevarlo a una nueva etapa. Hemos hecho cambios para hacerlo más competitivo, impulsar nuevos proyectos y lograr que esa inversión tenga un mayor impacto en nuestra economía”, explicó Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias. El programa que permite a inversionistas extranjeros aplicar a una residencia permanente en Panamá, ya viene mostrando resultados. Entre julio de 2025 y junio de 2026 se otorgaron 268 certificados, respaldados por inversiones por US$113.6 millones. En el período anterior se habían emitido 193 certificados, asociados a inversiones por más de US$90.1 millones. “Queremos que la inversión se convierta en proyectos, en movimiento económico y en más oportunidades de empleo para los panameños”, señaló Moltó.