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La calificadora explicó que ese escenario macroeconómico más favorable está marcado por una recuperación de la actividad económica, mayores ingresos públicos y medidas de control del gasto que acercan la deuda gubernamental a una fase de estabilización.

Por Agencia EFE La calificadora de riesgo Moody’s mejoró de negativa a estable la perspectiva de la deuda soberana de Panamá y mantuvo su calificación en Baa3, al considerar que el crecimiento económico y la consolidación fiscal han reducido los riesgos de un deterioro sostenido de las finanzas públicas. "El cambio de la perspectiva a estable refleja la disminución significativa del riesgo de un deterioro sostenido de los indicadores fiscales y de deuda de Panamá", sostuvo Moody’s en un comunicado.

La calificadora explicó que ese escenario macroeconómico más favorable está marcado por una recuperación de la actividad económica, mayores ingresos públicos y medidas de control del gasto que acercan la deuda gubernamental a una fase de estabilización. La calificadora destacó que el déficit del sector público no financiero se redujo al 3,7 % del producto interno bruto (PIB) en 2025, frente al 6,2 % registrado en 2024, mientras que para 2026 y 2027 prevé que el crecimiento económico alcance el 5 % los dos años. La agencia proyecta que el déficit fiscal disminuirá al 3,4 % del PIB en 2026 y al 3 % en 2027, lo que permitiría estabilizar la deuda pública en torno al 66 % del PIB antes de iniciar una reducción gradual. Entre los factores que respaldan esta mejora, Moody’s mencionó la reforma del sistema de pensiones aprobada en 2025, que redujo presiones fiscales de mediano plazo, así como una administración tributaria más sólida y una consolidación del gasto que ya no depende exclusivamente de recortes a la inversión pública.