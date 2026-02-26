Inmobiliaria Puntto invertirá US$97 millones en proyecto habitacional en El Salvador

Empresas & Management

Se trata del primer proyecto de interés social bajo Ley para Vivienda de Interés Social y contará con 448 viviendas y 952 unidades de apartamentos (en 28 torres).

Por revistaeyn.com Grupo ECON y su brazo Inmobiliaria Puntto colocaron la primera piedra del proyecto Amena, con una inversión de US$97 millones, ubicado en el distrito de San Juan Talpa, en La Paz Oeste, generando con ellos un aproximado de 5.000 empleos en su totalidad.

Se trata del primer proyecto de interés social bajo Ley para Vivienda de Interés Social y contará con 448 viviendas y 952 unidades de apartamentos (en 28 torres). Amena ofrecerá viviendas con diferentes características que se adaptan al tamaño y necesidades de cada grupo familiar, con opciones de una, dos y tres habitaciones. Además, su ubicación estratégica, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador y con fácil acceso hacia la capital, lo convierte en una alternativa atractiva para las familias.