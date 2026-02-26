Empresas & Management

Inmobiliaria Puntto invertirá US$97 millones en proyecto habitacional en El Salvador

Se trata del primer proyecto de interés social bajo Ley para Vivienda de Interés Social y contará con 448 viviendas y 952 unidades de apartamentos (en 28 torres).

    El proyecto Amena estará ubicado en el distrito de San Juan Talpa, en La Paz Oeste. Foto de cortesía
2026-02-26

Por revistaeyn.com

Grupo ECON y su brazo Inmobiliaria Puntto colocaron la primera piedra del proyecto Amena, con una inversión de US$97 millones, ubicado en el distrito de San Juan Talpa, en La Paz Oeste, generando con ellos un aproximado de 5.000 empleos en su totalidad.

Amena ofrecerá viviendas con diferentes características que se adaptan al tamaño y necesidades de cada grupo familiar, con opciones de una, dos y tres habitaciones.

Además, su ubicación estratégica, a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador y con fácil acceso hacia la capital, lo convierte en una alternativa atractiva para las familias.

En 1960 nace Concretera Salvadoreña. Su primer proyecto ejecutado fue la construcción del Puerto de Acajutla y el primer producto que se comercializó fue el concreto premezclado.

En 1987 los servicios se diversificaron sumando la venta y colocación de asfalto, agregados, desarrollo de proyectos, terracería y alquiler de maquinaria y equipo, esto generó la necesidad de dar un giro comercial convirtiéndose la marca en Grupo ECON.

Grupo ECON ha desarrollado proyectos de infraestructura en El Salvador como el Paso Desnivel Útila, Paso Desnivel del Jaguar, Paso desnivel Naciones Unidas, ampliación de la Carretera al Puerto de La Libertad, Bypass de Sonsonate y etapa I y III del Periférico Gerardo Barrios en San Miguel, entre otros.

En diciembre de 2024, Inmobiliaria Puntto lanzó el proyecto Centré Apartamentos, un complejo de cinco edificios residenciales de nueve pisos cada una y 36 apartamentos por torre, diseñados en cinco tipologías diferentes y ubicado en las cercanías del Centro Histórico de San Salvador.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

