Quanto Development invertirá US$15 millones en proyecto comercial en El Salvador

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El complejo comercial contará con 21 locales comerciales, siete kioscos y dos locales de autoservicio, además de tener a Súper Selectos como empresa ancla.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La empresa Quanto Development anunció una inversión cercana a los US$15 millones para la construcción de Plaza Espacio La Libertad, un moderno complejo comercial que comenzó oficialmente su desarrollo con la colocación de la primera piedra en La Libertad Costa, El Salvador. El proyecto se desarrollará en un terreno de 11.000 metros cuadrados y busca responder al acelerado crecimiento económico, turístico y residencial que experimenta la zona costera salvadoreña.

El complejo comercial contará con 21 locales comerciales, siete kioscos y dos locales de autoservicio, además de tener a Súper Selectos como empresa ancla. El gerente general de Quanto Development, Alejandro Cantizano, afirmó que este es el segundo proyecto desarrollado en coordinación con COAMSS/OPAMSS y reiteró el compromiso de la empresa con el crecimiento de la costa salvadoreña. Durante el acto inaugural, la ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó que la inversión privada refleja la confianza en el potencial de La Libertad como destino turístico y de negocios. “Gracias por la confianza en Surf City La Libertad, que tiene su valor diferenciador que son las olas”, expresó la funcionaria, quien subrayó que la región registra un aumento de residentes nacionales y extranjeros.