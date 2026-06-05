Invertirán US$7,6M para modernizar transporte público de Panamá

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Entre los principales cambios que percibirá el usuario se encuentra la incorporación progresiva de pagos abiertos, lo que permitirá ampliar las opciones disponibles para ingresar al sistema.

Por revistaeyn.com La Ciudad de Panamá se prepara para una nueva etapa en la forma de pagar el transporte público masivo. Como parte de la modernización del sistema de recaudo, los usuarios del Metro de Panamá y MiBus, contarán progresivamente con más alternativas para acceder al sistema, gestionar sus recargas y movilizarse de manera más simple y segura. Esta evolución forma parte del trabajo conjunto entre Metro de Panamá, MiBus, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y SONDA, Administrador Financiero del Sistema Integrado de Transporte del área metropolitana de Panamá.

La renovación para el Metro de Panamá contempla una inversión de US$2,4 millones y US$5,1 millones por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Entre los principales cambios que percibirá el usuario se encuentra la incorporación progresiva de pagos abiertos, lo que permitirá ampliar las opciones disponibles para ingresar al sistema, incluyendo el uso de tarjetas bancarias (EMV) de débito, crédito y prepago, así como aplicaciones móviles, la tradicional tarjeta Metrobús, y otros medios digitales. Para habilitar esta nueva etapa, durante el mes de junio se iniciará la instalación de los nuevos validadores, de manera progresiva, en estaciones del Metro de Panamá, buses de MiBus y Zonas Pagas. Estos equipos serán la base tecnológica para habilitar las innovaciones en el sistema de recaudo.