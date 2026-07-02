Hotel Residence Inn inicia operaciones en Costa Rica impulsado por multinacionales

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Durante su construcción se generaron 250 empleos, mientras que en su fase operativa mantiene 45 puestos de trabajo en áreas como administración, mantenimiento, servicios y atención al cliente, contribuyendo al desarrollo de capacidades en actividades vinculadas al entorno empresarial.

Por revistaeyn.com El Coyol de Alajuela continúa consolidándose como uno de los principales polos de desarrollo de Costa Rica, promoviendo nuevas inversiones en servicios complementarios. Como parte de esto, el hotel Residence Inn Coyol inicia operaciones para atender la demanda de hospedaje corporativo generada por las empresas multinacionales instaladas en la zona. El proyecto, desarrollado por Grupo Saxum, se ubica en una zona estratégica que concentra parques industriales y centros corporativos, con acceso a las principales rutas logísticas del país. Su propuesta responde a la necesidad de contar con soluciones de estadía cercanas, funcionales y alineadas a la dinámica de quienes visitan o trabajan en esta zona.

“Coyol ha experimentado una evolución importante como centro de actividad empresarial y logística en el país. El Residence Inn Coyol nace a partir de esa dinámica, con una propuesta orientada a responder a las necesidades de quienes visitan y trabajan en este entorno, incorporando además proveedores locales y una visión de operación alineada a la sostenibilidad”, indicó Nicolas Sandoval Gerente General de Residence Inn Coyol. Durante su construcción se generaron 250 empleos, mientras que en su fase operativa mantiene 45 puestos de trabajo en áreas como administración, mantenimiento, servicios y atención al cliente, contribuyendo al desarrollo de capacidades en actividades vinculadas al entorno empresarial. “El inicio de operaciones de Residence Inn Coyol refleja cómo la inversión extranjera directa genera oportunidades que trascienden las plantas de manufactura y los parques industriales, impulsando el desarrollo de servicios complementarios que fortalecen aún más el dinamismo económico”, aseguró Indiana Trejos, Ministra de Comercio Exterior.