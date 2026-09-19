JetSMART conquista su cuarto Skytrax y consolida el liderazgo del guatemalteco Estuardo Ortiz

Empresas & Management

La aerolínea fundada y dirigida por el guatemalteco Estuardo Ortiz fue reconocida por Skytrax como la mejor compañía de bajo costo de la región en 2026. Es la cuarta vez que obtiene la distinción y la segunda consecutiva, en momentos en que acelera su expansión con 56 aviones, más de 90 rutas y 60 millones de pasajeros transportados.

Por: Revistaeyn.com La historia de JetSMART comenzó en 2016 con una hoja de cálculo, un plan de negocios y un único empleado. Diez años después, la aerolínea fue elegida por Skytrax como la "Mejor Compañía de Bajo Costo de Sudamérica en 2026", una distinción que eleva el estándar de su modelo y vuelve a colocar en primer plano el liderazgo de su fundador y CEO, el guatemalteco Estuardo Ortiz. No se trata de un reconocimiento aislado. JetSMART había recibido el mismo galardón en 2021, 2023 y 2025. La nueva elección representa, por tanto, su cuarto premio y el segundo consecutivo, una secuencia que permite leer el resultado como una validación de la consistencia alcanzada por la compañía en una industria especialmente sensible a los costos, la puntualidad, la seguridad y la experiencia del pasajero. Los World Airline Awards de Skytrax se elaboran a partir de encuestas de satisfacción a viajeros de distintas nacionalidades. En la edición 2026, JetSMART aparece oficialmente como la mejor aerolínea low cost de Sudamérica, dentro de una premiación que evalúa a compañías de todo el mundo. “Ser reconocidos por nuestros clientes, por cuarta vez, es un gran reconocimiento a nuestro modelo SMART y, sobre todo, a nuestros equipos, auténticos RockSTARS que trabajamos día a día y vuelo a vuelo por cumplir esa promesa”, expresó Ortiz al anunciar el premio. El ejecutivo sostuvo que, durante esta primera década, la compañía conectó a más de 60 millones de personas en Sudamérica, manteniendo una propuesta basada en tarifas bajas, una flota moderna y una experiencia confiable y cercana. Cerca de 15 millones de esos viajeros, según datos de la empresa, volaron por primera vez con JetSMART.

De una hoja de Excel a una red regional

La escala actual ayuda a dimensionar el recorrido. JetSMART opera 56 aeronaves Airbus A320 y A321 y más de 90 rutas en nueve países. La empresa proyecta cerrar 2026 con 62 aviones y mantiene pedidos firmes que llevarían su flota a 120 unidades hacia 2031. Ese crecimiento responde a una lógica propia de las ultra low cost: flota homogénea y joven, alta utilización de los aviones, disciplina de costos, venta de servicios adicionales y una red que procura evitar conexiones innecesarias. En varios mercados, su propuesta se apoyó además en rutas punto a punto que antes obligaban a los pasajeros a pasar por los grandes centros de conexión. Ortiz explicó esa oportunidad en una entrevista con Estrategia & Negocios publicada en 2023. Recordó entonces que comenzó a desarrollar la empresa el 25 de julio de 2016, cuando el proyecto todavía se llamaba Transportes Futuro y no había “nada, no había nadie, no había más que un Excel y un plan de negocio”. Exactamente un año después despegó el primer vuelo de JetSMART, entre Santiago de Chile y Calama. El ejecutivo también identificó una brecha estructural que continúa sosteniendo el potencial del negocio: cientos de millones de habitantes de Sudamérica viajan en avión con mucha menor frecuencia que los pasajeros de mercados más maduros y una parte considerable nunca lo ha hecho. La apuesta de JetSMART fue convertir esa distancia entre demanda potencial y demanda efectiva en una oportunidad de expansión. “Nuestro crecimiento está cimentado en un modelo SMART que ha sido adoptado y preferido por millones de pasajeros, con niveles de satisfacción por encima incluso de aerolíneas full service. Es un testimonio claro de que nuestra propuesta tiene cabida en la región y los sudamericanos están listos para ello”, afirmó ahora Ortiz.

Un liderazgo formado en Centroamérica