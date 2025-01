Jorge Canahuati Larach, el capitán de Grupo OPSA y E&N

Por Velia Jaramillo - Estrategia & Negocios

Resiliencia, adaptación, innovación, influencia. Con más de cuatro décadas en la industria de medios, Jorge Canahuati Larach, el Capitán de Grupo OPSA y de Estrategia & Negocios, lo tiene claro: “nosotros no podemos tener una marca de un medio de comunicación que no sea relevante”.

Y mantenerse relevantes en estos tiempos de cambios constantes es un desafío que lidera con pasión.

La influencia de los medios del grupo OPSA que comanda, ya alcanza a más de 8 millones de personas mensualmente (en digital) y más de 70 millones de páginas vistas cada mes. Tras décadas de encabezar un grupo de medios consolidado en Honduras, con La Prensa, (fundada en 1964), El Heraldo y diversas revistas, Grupo OPSA y Canahuati Larach dieron en 2011 el paso a la regionalización con la adquisición de Estrategia & Negocios.

“No tengo ninguna duda de que no se puede contar la historia de Centroamérica si no se mira a Estrategia & Negocios, si no se lee E&N. Mantenernos y evolucionar ha sido un gran esfuerzo, porque nosotros hemos hecho lo difícil y eso también ha sido un mensaje a la resiliencia centroamericana. Quisimos contar la historia de los centroamericanos para los centroamericanos”, destaca, en el marco del hito de la Edición 300.