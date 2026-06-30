Depreciación del lempira impulsa competitividad de las exportaciones hondureñas

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El Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real registró una reducción interanual de 2.34 %, una variación negativa que, de acuerdo con la metodología del BCH, representa una ganancia teórica de competitividad para los productos hondureños en los mercados internacionales.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) Global de Honduras mostró una mejora interanual en la competitividad de las exportaciones del país durante mayo, según datos divulgados por el Banco Central de Honduras (BCH). El indicador registró una reducción interanual de 2.34 %, una variación negativa que, de acuerdo con la metodología del BCH, representa una ganancia teórica de competitividad para los productos hondureños en los mercados internacionales. El resultado también fue ligeramente superior al observado en mayo de 2025, cuando la reducción del índice fue de 2.02 %.

El banco central explicó que este desempeño respondió principalmente a la depreciación de 2.84 % del lempira frente al dólar de Estados Unidos, combinada con una apreciación promedio ponderada de 2.11 % en la cesta de monedas de los principales socios comerciales de Honduras. Sin embargo, este efecto favorable fue parcialmente compensado por una inflación interna de 6.09 %, superior al promedio de 3.36 % registrado entre las economías con las que el país mantiene un mayor intercambio comercial. "El ITCER Global reportó ganancia teórica de competitividad de las exportaciones hondureñas en comparación con sus principales socios comerciales, al registrar una reducción interanual de 2.34 % en el mes de referencia", destacó el BCH en su informe. Entre los mercados que más incidieron en la mejora del indicador sobresalieron la Zona Euro, con una contribución de 0.68 puntos porcentuales, y México, con 0.65 puntos, debido a la apreciación de sus monedas. También influyeron Estados Unidos (0.47 puntos), China y Costa Rica (0.28 puntos cada uno), mientras que Guatemala y Nicaragua tuvieron aportes menores. En contraste, El Salvador y Panamá ejercieron una incidencia en sentido contrario.