Depreciación del lempira impulsa competitividad de las exportaciones hondureñas

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) Global de Honduras mostró una mejora interanual en la competitividad de las exportaciones del país durante mayo, según datos divulgados por el Banco Central de Honduras (BCH).
El indicador registró una reducción interanual de 2.34 %, una variación negativa que, de acuerdo con la metodología del BCH, representa una ganancia teórica de competitividad para los productos hondureños en los mercados internacionales. El resultado también fue ligeramente superior al observado en mayo de 2025, cuando la reducción del índice fue de 2.02 %.
El banco central explicó que este desempeño respondió principalmente a la depreciación de 2.84 % del lempira frente al dólar de Estados Unidos, combinada con una apreciación promedio ponderada de 2.11 % en la cesta de monedas de los principales socios comerciales de Honduras.
Sin embargo, este efecto favorable fue parcialmente compensado por una inflación interna de 6.09 %, superior al promedio de 3.36 % registrado entre las economías con las que el país mantiene un mayor intercambio comercial.
"El ITCER Global reportó ganancia teórica de competitividad de las exportaciones hondureñas en comparación con sus principales socios comerciales, al registrar una reducción interanual de 2.34 % en el mes de referencia", destacó el BCH en su informe.
Entre los mercados que más incidieron en la mejora del indicador sobresalieron la Zona Euro, con una contribución de 0.68 puntos porcentuales, y México, con 0.65 puntos, debido a la apreciación de sus monedas.
También influyeron Estados Unidos (0.47 puntos), China y Costa Rica (0.28 puntos cada uno), mientras que Guatemala y Nicaragua tuvieron aportes menores. En contraste, El Salvador y Panamá ejercieron una incidencia en sentido contrario.
No obstante, el comportamiento mensual reflejó un escenario menos favorable. En mayo de 2026 el ITCER Global aumentó 0.19 % respecto de abril, lo que representa una pérdida teórica de competitividad de las exportaciones hondureñas frente a sus principales socios comerciales.
Según el BCH, este incremento estuvo asociado principalmente a una inflación mensual de 0.82 % en Honduras, superior al promedio ponderado de 0.29 % registrado por los países socios. Aunque la depreciación del lempira ayudó a moderar el impacto, no fue suficiente para revertir el efecto del diferencial inflacionario.
"El incremento mensual del ITCER fue resultado de una mayor inflación interna (0.82 %) que se ubicó por arriba del promedio ponderado de la inflación de los socios comerciales relevantes (0.29 %)", señaló la institución.
Por regiones, la pérdida teórica de competitividad fue generalizada, siendo más pronunciada frente al resto del mundo, con una variación de 0.57 %, seguida por Centroamérica, con 0.18 %.
A nivel regional, Honduras únicamente mostró una mejora competitiva frente a Costa Rica, donde el ITCER registró una variación negativa de 0.67 %, favorecida por la apreciación del colón costarricense.
En cambio, frente a Nicaragua, Guatemala, Panamá y El Salvador se observaron variaciones positivas, reflejo de que estos países registraron menores niveles de inflación que Honduras, reduciendo así la ventaja competitiva relativa de los productos hondureños en esos mercados.