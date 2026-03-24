Un nuevo jugador entra a la liga cervecera centroamericana

Empresas & Management

Heineken Costa Rica arranca una nueva etapa. La operación está conformada por más de 4.600 colaboradores, 4 plantas de manufactura, 13 centros de distribución y más de 50 marcas, entre ellas las icónicas ticas: Tropical, Pilsen, Bavaria y Kern’s y Ducal, entre otras.

Por Gabriela Melara – revistaeyn.com Heineken sigue avanzando en Centroamérica, tras la compra de la costarricense Florida Ice and Farm Company (FIFCO) por US$3.250 millones (acuerdo que se cerró en enero de 2026). Este 23 de marzo confirmó que su operación en la región llevará por nombre Heineken Costa Rica, país donde además tendrá su nueva sede. El territorio tico será el centro regional para la ejecución comercial, el desarrollo del portafolio, la innovación y la fortaleza logística en toda Centroamérica. “La integración de la operación en Costa Rica y su plataforma regional marca el inicio de un nuevo capítulo para nuestra presencia en Centroamérica”, apuntó Dolf van den Brink, CEO global de Heineken. Con la presentación oficial del nuevo nombre y el logotipo de esta operación, se consolida un nuevo capítulo de su presencia en Centroamérica, reforzando la estrategia regional del grupo y ampliando su huella geográfica global. Heineken pasa a ser ahora la cervecera más grande de la región, algo que Intensificará la dinámica competitiva. En la categoría cervecera, el portafolio activo ascenderá a más de 10 marcas, incluyendo las lovemarks nacionales Imperial, Pilsen y Bavaria (Costa Rica), además de Panamá, Soberana y Cristal (Panamá), y Toña y Victoria (Nicaragua). En esta nueva etapa, Rolando Carvajal, quien habló en exclusiva de este acuerdo con E&N al final de 2025, continuará liderando la operación como gerente general de Heineken Costa Rica. En esa ocasión, comentó que ya barajeaban nombres como Heineken Centroamérica, pero no se concretó hasta este marzo, como Heineken Costa Rica.

Este nuevo jugador arranca con un portafolio de más de 50 marcas, a las que se suman las tiendas Musi y Musmanni, entre otras. La incorporación de estas operaciones refuerza la estrategia EverGreen 2030 de Heineken, centrada en premiumización, innovación y el crecimiento sostenible a largo plazo. La escala de Heineken ofrece una plataforma de crecimiento sin precedentes para las marcas regionales. La prioridad geográfica inicial se centrará en Centroamérica, el “mercado natural”, seguido de un avance acelerado en México, donde la adopción de las marcas locales debe ser rápida. También se buscará la sinergia en mercados del Caribe como República Dominicana y Jamaica, apuntaba Carvajal. PUEDE ESCUCHAR EL PODCAST ACÁ:

UNA NEGOCIACIÓN Y UNA RELACIÓN

La elección de Heineken como el comprador ideal, por parte de FIFCO en ese momento, no fue un accidente, sino la culminación de una relación que se remonta a más de dos décadas. Ya era socio de la compañía desde hacía 23 años, con el 25 % de la mayoría de las operaciones y participaciones en empresas conjuntas clave como Cervecería Panamá y Cervecería Nicaragua. Esta familiaridad se tradujo en una profunda afinidad cultural. Carvajal -destacaba en esa entrevista- que ambas empresas son públicas, pero comparten la característica de tener familias accionistas con legados que superan los cien años. Este paralelismo cultural fue crucial, ya que pesó significativamente en la decisión final sobre “en manos de quién quedaría el talento, las marcas, el legado, la organización que por más de 115 años se construyó aquí en la región”, comentó Carvajal.

A su juicio, la compra de FIFCO por Heineken “es un espaldarazo a la confianza del país, su estabilidad económica, política, social, su talento, su capacidad de generar desde aquí oportunidades. Yo lo veo como algo muy positivo. El tema de compañías del mundo invirtiendo en Costa Rica no es reciente, es de muchas décadas. Así que es un aplauso por el trabajo que hace nuestro país y nuestra sociedad por seguir creando oportunidades. Y creo que es muy meritorio que sea un país donde cada vez más confían empresas del mundo en invertir”.

UN LEGADO QUE SE FUSIONA