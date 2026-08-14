Destinan US$4,4 millones para modernizar producción de caña en Costa Rica

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El acuerdo busca acelerar la mecanización de las labores agrícolas, facilitar el acceso a insumos estratégicos, como parte de una estrategia que pretende beneficiar a más de 3.200 productores independientes durante los próximos tres años.

Por revistaeyn.com La agroindustria azucarera de Costa Rica avanza en un proceso de modernización dirigido especialmente a los micro, pequeños y medianos productores, mediante un convenio entre la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), que contempla una inversión de ₡1.980 millones, equivalentes a aproximadamente US$4,4 millones. El acuerdo busca acelerar la mecanización de las labores agrícolas, facilitar el acceso a insumos estratégicos y ampliar la asistencia técnica para los productores de caña, como parte de una estrategia que pretende beneficiar a más de 3.200 productores independientes durante los próximos tres años.

La iniciativa es impulsada por LAICA junto con FEDECAÑA, la Cámara de Azucareros, la Cámara de Productores y los diez ingenios del país, con el objetivo de elevar la productividad y competitividad del sector mediante la incorporación de tecnología y mejores prácticas agrícolas. Entre las acciones contempladas destaca la entrega de fertilizantes a productores priorizados, la incorporación de seis cosechadoras mecánicas de alta tecnología y la adquisición de equipo complementario para optimizar las labores en el campo. "Nuestro compromiso es acompañar a los productores en la transformación del sector cañero, brindándoles herramientas que les permitan producir más y mejor, de forma sostenible y con mayor resiliencia frente a los desafíos climáticos y productivos", afirmó Edgar Herrera, director ejecutivo y de comercialización de LAICA.