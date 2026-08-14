Destinan US$4,4 millones para modernizar producción de caña en Costa Rica

Por revistaeyn.com
La agroindustria azucarera de Costa Rica avanza en un proceso de modernización dirigido especialmente a los micro, pequeños y medianos productores, mediante un convenio entre la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), que contempla una inversión de ₡1.980 millones, equivalentes a aproximadamente US$4,4 millones.
El acuerdo busca acelerar la mecanización de las labores agrícolas, facilitar el acceso a insumos estratégicos y ampliar la asistencia técnica para los productores de caña, como parte de una estrategia que pretende beneficiar a más de 3.200 productores independientes durante los próximos tres años.
La iniciativa es impulsada por LAICA junto con FEDECAÑA, la Cámara de Azucareros, la Cámara de Productores y los diez ingenios del país, con el objetivo de elevar la productividad y competitividad del sector mediante la incorporación de tecnología y mejores prácticas agrícolas.
Entre las acciones contempladas destaca la entrega de fertilizantes a productores priorizados, la incorporación de seis cosechadoras mecánicas de alta tecnología y la adquisición de equipo complementario para optimizar las labores en el campo.
"Nuestro compromiso es acompañar a los productores en la transformación del sector cañero, brindándoles herramientas que les permitan producir más y mejor, de forma sostenible y con mayor resiliencia frente a los desafíos climáticos y productivos", afirmó Edgar Herrera, director ejecutivo y de comercialización de LAICA.
Los esfuerzos se complementan con el NAMA Caña de Azúcar, iniciativa liderada por LAICA con el impulso del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), orientada a promover una producción más eficiente y con menor impacto sobre el clima.
Actualmente se mantienen parcelas piloto en siete regiones cañeras, donde se comparan tecnologías sostenibles con métodos tradicionales para determinar cuáles prácticas permiten elevar los rendimientos, optimizar el uso de insumos y reducir la huella ambiental.
"Los resultados obtenidos servirán como base para ampliar la adopción de estas tecnologías en beneficio de un mayor número de productores", explicó Christian Ocampo, director ejecutivo de FEDECAÑA.