España nombra nuevo Consejero de Turismo para México y Centroamérica

Ocio

José Miguel Machimbarrena Cuerda toma posesión como nuevo Consejero de Turismo en la Embajada de España y Director de la Oficina Española de Turismo.

Por revistaeyn.com El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) ha designado a D. José Miguel Machimbarrena Cuerda como nuevo Consejero de Turismo de la Embajada de España en México, con competencia también en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y con residencia en Ciudad de México. Machimbarrena Cuerda toma posesión como nuevo Consejero de Turismo en la Embajada de España y Director de la Oficina Española de Turismo en sustitución de D. Fernando Villalba, cuyo mandato de 5 años ha expirado a finales del mes de agosto.

Bajo la dependencia del Embajador de España, Exmo. D. Juan Duarte Cuadrado, tendrá como misión principal la promoción de España como destino turístico en México. Desempeñará esta misma función en las embajadas de España en los en los países de América Central en los que está también acreditado. Este nombramiento se enmarca en el proceso periódico de renovación de los puestos directivos de la red de Oficinas Españolas de Turismo. En esta nueva etapa se impulsarán acciones dirigidas a reforzar el posicionamiento de España en los mercados de México y Centroamérica como un destino turístico sostenible, diverso, innovador y de calidad, al tiempo que reforzará los vínculos y alianzas estratégicas con el sector. Este nombramiento coincide, asimismo, con el lanzamiento de la nueva campaña enfocada en el turismo sostenible: “Think You Know Spain? Think Again”. Bajo este eslogan se pretende potenciar el slow travel y dar a conocer destinos turísticos más desconocidos para los viajeros internacionales. Antes de asumir su nuevo cargo, Machimbarrena se desempeñó como Subdirector Adjunto de Estrategia y Servicios al Sector Turístico en las oficinas centrales de Turespaña, con sede en Madrid, donde coordinó la red de las 33 Consejerías de Turismo en el exterior, distribuidas estratégicamente en los principales mercados emisores de viajeros hacia España.