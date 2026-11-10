LG Electronics aumenta 55,9 % utilidad operativa acumulada a septiembre

Por revistaeyn.com
La compañía surcoreana LG Electronics reportó ingresos consolidados por 71,38 billones de wones (US$53.000 millones) entre enero y septiembre de 2026, un incremento interanual del 9,2 %. En el mismo período, su utilidad operativa alcanzó los 4,03 billones de wones (US$2.990 millones), frente a los resultados registrados un año antes.
Solo durante el tercer trimestre, la multinacional obtuvo ingresos por 23,82 billones de wones (US$17.690 millones) y una utilidad operativa de 781.900 millones de wones (US$580,6 millones), de acuerdo con los resultados financieros divulgados el 9 de noviembre.
El desempeño estuvo respaldado por la estabilidad de sus principales negocios, pese a las incertidumbres geopolíticas y las dificultades del entorno internacional. Además, los ingresos del segmento de negocio a negocio (B2B) crecieron un 3,4 % interanual, hasta los 6,1 billones de wones (US$4.530 millones), mientras que el negocio de suscripciones aumentó un 8,6 %, con ingresos de 760.000 millones de wones (US$564,2 millones).
Por divisiones, Home Appliance Solution registró ingresos de 7,04 billones de wones (US$5.230 millones) y una utilidad operativa de 259.200 millones de wones (US$192,5 millones). La unidad superó los 7 billones de wones en ingresos por segundo trimestre consecutivo, apoyada en las ventas de productos premium y de mayor volumen.
En tanto, Vehicle Solution alcanzó resultados récord para un tercer trimestre, con ingresos de 2,83 billones de wones (US$2.100 millones) y una utilidad operativa de 190.300 millones de wones (US$141,3 millones), favorecida por la ejecución de pedidos y el crecimiento de los sistemas de información y entretenimiento para vehículos.
La división Media Entertainment Solution también mejoró sus resultados frente al año anterior, con ingresos de 5,02 billones de wones (US$3.730 millones) y una utilidad operativa de 146.700 millones de wones (US$108,9 millones), impulsada por las ventas de televisores OLED y el dinamismo de mercados emergentes.
Paralelamente, LG busca ampliar sus fuentes de crecimiento mediante nuevos negocios. Los pedidos acumulados de soluciones de refrigeración para centros de datos de inteligencia artificial superaron los 3 billones de wones (US$2.230 millones) al cierre de septiembre.
La empresa también anunció una inversión adicional de 220.000 millones de wones (US$163,3 millones) para modernizar instalaciones productivas y ampliar su capacidad operativa.
Para el cuarto trimestre, LG prevé mantener el impulso de sus negocios B2B, las suscripciones y las ventas en línea, mientras trabaja en diversificar su cadena de suministro y mejorar la eficiencia de sus operaciones.