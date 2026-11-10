LG Electronics aumenta 55,9 % utilidad operativa acumulada a septiembre

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Solo durante el tercer trimestre, la multinacional obtuvo ingresos por 23,82 billones de wones (US$17.690 millones) y una utilidad operativa de 781.900 millones de wones (US$580,6 millones), de acuerdo con los resultados financieros.

Por revistaeyn.com La compañía surcoreana LG Electronics reportó ingresos consolidados por 71,38 billones de wones (US$53.000 millones) entre enero y septiembre de 2026, un incremento interanual del 9,2 %. En el mismo período, su utilidad operativa alcanzó los 4,03 billones de wones (US$2.990 millones), frente a los resultados registrados un año antes. Solo durante el tercer trimestre, la multinacional obtuvo ingresos por 23,82 billones de wones (US$17.690 millones) y una utilidad operativa de 781.900 millones de wones (US$580,6 millones), de acuerdo con los resultados financieros divulgados el 9 de noviembre.

El desempeño estuvo respaldado por la estabilidad de sus principales negocios, pese a las incertidumbres geopolíticas y las dificultades del entorno internacional. Además, los ingresos del segmento de negocio a negocio (B2B) crecieron un 3,4 % interanual, hasta los 6,1 billones de wones (US$4.530 millones), mientras que el negocio de suscripciones aumentó un 8,6 %, con ingresos de 760.000 millones de wones (US$564,2 millones). Por divisiones, Home Appliance Solution registró ingresos de 7,04 billones de wones (US$5.230 millones) y una utilidad operativa de 259.200 millones de wones (US$192,5 millones). La unidad superó los 7 billones de wones en ingresos por segundo trimestre consecutivo, apoyada en las ventas de productos premium y de mayor volumen. En tanto, Vehicle Solution alcanzó resultados récord para un tercer trimestre, con ingresos de 2,83 billones de wones (US$2.100 millones) y una utilidad operativa de 190.300 millones de wones (US$141,3 millones), favorecida por la ejecución de pedidos y el crecimiento de los sistemas de información y entretenimiento para vehículos.