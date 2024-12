Los libros que Bill Gates te invita a leer

Por revistaeyn.com

Como ya es una tradición (navideña), Bill Gates hace una recopilación de libros, que ha leído, e invita a que otros lo sigan.

"Si estás buscando algo nuevo para leer, he reunido una lista de cuatro libros que disfruté este año. Los cuatro son, de una forma u otra, sobre dar sentido al mundo que te rodea. Este no fue un tema intencional, pero no me sorprendió verlo emerger: es natural tratar de entender las cosas en tiempos de cambios rápidos, como los que estamos viviendo ahora", indica.