Luego de 14 años, Apple recuperará el trono del mercado global de 'smartphones'

Se prevé que Apple termine con una cuota del 19,4 % del mercado global de 'smartphones', mientras que se calcula que Samsung se quedará por detrás con un 18,7 %.

Apple superará a Samsung en envíos de 'smartphones' por primera vez en 14 años, gracias a un aumento del 10 % interanual en los envíos de sus iPhones, según un estudio de mercado de Counterpoint Research.

En concreto, Apple enviará alrededor de 243 millones de iPhones por todo el mundo este año, según detalló Counterpoint Research a CNBC.

Por regiones, las ventas de los nuevos iPhone 17 y iPhone Air en EEUU en las primeras cuatro semanas tras su lanzamiento fueron un 12 % más altas que las de la serie iPhone 16, excluyendo el iPhone 16e.

En China, las ventas de la serie iPhone 17 durante el mismo periodo fueron un 18 % más altas que su predecesor, de acuerdo con los datos de Counterpoint Research.

Pese a que los envíos no reflejan exactamente el número de ventas, esta cifra es un claro indicador sobre la demanda y las expectativas comerciales de fabricantes como Apple o Samsung.

El éxito de Apple en esta campaña está marcado por el lanzamiento del pasado septiembre de la serie del nuevo iPhone 17, además del popular iPhone 17 Pro de color naranja. La empresa de la manzana mordida también lanzó por primera vez el iPhone Air.