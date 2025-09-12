¿Cuántos salarios mínimos de Centroamérica se necesitan para comprar el nuevo iPhone 17?

Inteligencia E&N

Los iPhone 17 cuentan con sensores de 48 megapíxeles en sus tres cámaras y los usuarios ya no tienen que girar el teléfono para tomar selfies en horizontal. ¿Cuál es el rango de precios de estos nuevos modelos que usan IA?

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Apple presentó los nuevos modelos de su gama de teléfonos inteligentes iPhone 17 que incluyen el iPhone 17 (básico) con un precio de salida de US$799, hasta el iPhone 17 Pro Max que se venderá en Estados Unidos a US$1.199. Apple recalcó que los modelos Pro tienen "el mismo precio que el año pasado que los iPhone 16 Pro de 256 gigabytes", dejando entrever que los aranceles del 20 % que enfrenta la compañía sobre las importaciones procedentes de China no se han traducido en precios más altos.

Los modelos ahora cuentan con sensores de 48 megapíxeles en sus tres cámaras. Una novedad, para todos los modelos del iPhone 17, es que la cámara frontal cuenta con un vanguardista sensor que es capaz de reemplazar la relación de aspecto tradicional de 4:3 por un formato cuadrado. Además, los usuarios ya no tienen que girar el teléfono para tomar selfies en horizontal, ya que estos nuevos modelos usan IA para ajustar automáticamente el encuadre y ofrecer opciones desde 4:3 vertical hasta 16:9 horizontal o incluso cuadrado. Con todas estas novedades, los centroamericanos amantes de la marca esperan con ansias poder adquirir este nuevo modelo. Pero, ¿cómo está el poder adquisitivo local frente a los precios de estos smartphones? Al tomar el salario mínimo representativo o promedio vigente a 2025 en cada país de Centroamérica, resulta que en el caso de Guatemala — con un salario mínimo promedio de US$518.20 —, significa que se necesitan 2.31 meses para comprar el iPhone Pro Max. Un hondureño que tiene un salario mínimo promedio equivalente a US$535.36, necesitaría 2.2 meses para adquirir uno de estos modelos de alta gama.