Propietaria de Sky Brasil y DirecTV en Latinoamérica invertirá US$450 millones

Por revistaeyn.com El conglomerado argentino Waiken, propietario de Sky Brasil y DirecTV Latin America, reveló que ejecutará un plan de inversión de US$450 millones hasta 2031 con el objetivo de reforzar su portafolio de entretenimiento y servicios de conectividad en toda América Latina. La estrategia contempla una fuerte inyección de recursos en áreas clave como distribución de contenidos deportivos, televisión por suscripción y soluciones de conectividad satelital y de fibra óptica. De acuerdo con Darío Werthein, presidente de Waiken, el foco inmediato está puesto en el mercado brasileño, donde la compañía concentra actualmente gran parte de su despliegue tecnológico.

“Durante 2025 y 2026 estamos destinando inversiones significativas al área de conectividad. Por ahora, nuestra atención principal está en Brasil”, explicó el directivo en conversación telefónica con Reuters. Uno de los pilares de su hoja de ruta es la expansión de Vrio Corp —filial del grupo— que el año pasado selló una alianza con Amazon para ofrecer servicios de internet satelital en varios países sudamericanos. A este impulso se suma la reciente adquisición de ProXXima, una compañía brasileña especializada en fibra óptica, con la que Waiken busca acelerar su llegada a más hogares y empresas en territorio brasileño. Werthein aseguró que el portafolio resultante permitirá a los usuarios combinar distintas soluciones según sus necesidades. “Vamos a contar con una oferta muy completa para que los clientes puedan elegir desde un solo servicio hasta un paquete integral con todas nuestras líneas de negocio”, señaló.