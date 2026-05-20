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Más del 85 % de solicitudes de patentes de América Latina provienen de fuera de la región

Las industrias manufactureras intensivas en propiedad intelectual generan el 12,4 % del empleo formal manufacturero en la región, señala el informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Por Agencia EFE Más del 85 % de las solicitudes de patentes registradas en América Latina y el Caribe provienen del resto del mundo, según un estudio que advierte las debilidades estructurales que "limitan la capacidad de la región para capturar los beneficios de la innovación" e impulsar su desarrollo económico. El informe, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Oficina Europea de Patentes (OEP), analiza y ofrece nueva evidencia sobre la relación entre la protección de la propiedad intelectual y la actividad económica en nueves países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay.

Entre sus hallazgos, el documento señala que las industrias manufactureras intensivas en propiedad intelectual generan el 12,4 % del empleo formal manufacturero en la región y el 13 % del valor agregado del mismo sector, además de pagar salarios 32,1 % superiores. No obstante, señala el estudio, las industrias intensivas en propiedad intelectual explican solo 9 % de las exportaciones y 19 % de las importaciones regionales, mientras la inversión en investigación y desarrollo sigue siendo baja y concentrada principalmente en el sector público y académico. "América Latina y el Caribe necesita una conversación sobre propiedad intelectual más madura y conectada con el resto de las políticas de desarrollo productivo; menos centrada en el instrumento aislado y más atenta al ecosistema en que ese instrumento opera", señaló el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs. "La propiedad intelectual puede contribuir al desarrollo, pero lo hará mejor cuando forme parte de políticas integrales de desarrollo productivo, orientadas a cerrar brechas tecnológicas, fortalecer capacidades domésticas y mejorar la posición de la región en actividades de mayor valor agregado", subrayó el alto funcionario.