Centroamérica y México solamente cumplirán con 18% de los ODS en 2030

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Al ritmo actual y en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la fragmentación geopolítica, Latinoamérica solo cumpliría el 19 % de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, aseguró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En su última estimación realizada en 2025, la Cepal pronosticó que se cumpliría el 23 % de los metas, pero este año rebajó su proyección.
"Quedan menos de cinco años del plazo previsto para el cumplimiento de la Agenda 2030 y serán años complejos", aseguró el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.
El reporte señala que la heterogeneidad observada entre los diversos ODS también está presente entre las distintas subregiones de América Latina y el Caribe. De acuerdo con la información disponible, la mayor cantidad de metas con pronósticos de cumplimiento se registra en América del Sur (19 %) y Centroamérica y México (18 %), 7 puntos porcentuales más que el Caribe (13 %).
Este 18 % para la región centroamericana representa una disminución de seis punto porcentuales comparado al 24 % que se proyectó en el reporte del año pasado.
En las tres subregiones, cerca del 40 % de las metas muestra trayectorias satisfactorias; sin embargo, el ritmo de avance es insuficiente para alcanzar los umbrales establecidos. Al mismo tiempo, el 39 % de las metas en Centroamérica y México, el 41 % en América del Sur y el 45 % en el Caribe muestran un pronóstico de estancamiento o retroceso.
"Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas que refuercen los logros alcanzados y reviertan las trayectorias negativas observadas en algunas metas, a fin de evitar poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 2030", declara Cepal.
OBJETIVOS LEJANOS Y CERCANOS
De los resultados obtenidos, se desprende que, en el caso del ODS 7 (energía asequible y no contaminante), la mayor parte de las metas (80 %) y de los indicadores (83 %) presentan una tendencia correcta y tienen altas probabilidades de alcanzar los umbrales establecidos. Por otra parte, el 50 % de las metas e indicadores del ODS 14 (vida submarina) presentan una tendencia correcta, y se observan avances.
Además de los datos positivos que se acaban de exponer, cabe destacar que menos del 20 % de las metas e indicadores del conjunto de los Objetivos 5 (igualdad de género), 7 (energía asequible y no contaminante), 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y 14 (vida submarina) se encuentran en situación de estancamiento o retroceso.
Por el contrario, se estima que el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 9 (industria, innovación e infraestructuras), el ODS 10 (reducción de las desigualdades), el ODS 13 (acción por el clima) y el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) no alcanzarían a cumplir ninguna de sus metas en 2030. Se suman a esta situación desfavorable el ODS 2 (hambre cero), el ODS 4 (educación de calidad) y el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), ya que menos del 15% de sus metas avanzan a un ritmo suficiente para cumplirse en el plazo establecido
Cepal apunta que varios factores frenaron el avance hacia el cumplimiento de los ODS durante la primera década desde su aprobación en 2015: débiles capacidades institucionales, falta de priorización de algunos objetivos, financiamiento y espacio fiscal limitados, el peso de la deuda, un crecimiento lento de la economía mundial, el choque pandémico y la cascada de crisis, entre otros.
A estos factores se suman ahora disrupciones que fragmentan la economía global y reducen los espacios para acciones colaborativas entre los países, y crean un ambiente menos favorable para el crecimiento y la inversión.
"Las disrupciones son múltiples, desde el uso unilateral del poder para instrumentalizar la interdependencia en una nueva etapa de la globalización basada en esferas de influencia, pasando por el debilitamiento del sistema multilateral y el desfinanciamiento de las Naciones Unidas, hasta una incipiente competencia por monedas y el uso del poder financiero", indica el informe.