Centroamérica y México solamente cumplirán con 18% de los ODS en 2030

Inteligencia E&N

Este 18 % para la región centroamericana y México representa una disminución de seis puntos porcentuales comparado al 24 % que se proyectó en el reporte de Cepal del año pasado.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Al ritmo actual y en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la fragmentación geopolítica, Latinoamérica solo cumpliría el 19 % de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, aseguró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En su última estimación realizada en 2025, la Cepal pronosticó que se cumpliría el 23 % de los metas, pero este año rebajó su proyección.

"Quedan menos de cinco años del plazo previsto para el cumplimiento de la Agenda 2030 y serán años complejos", aseguró el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs. El reporte señala que la heterogeneidad observada entre los diversos ODS también está presente entre las distintas subregiones de América Latina y el Caribe. De acuerdo con la información disponible, la mayor cantidad de metas con pronósticos de cumplimiento se registra en América del Sur (19 %) y Centroamérica y México (18 %), 7 puntos porcentuales más que el Caribe (13 %).

Este 18 % para la región centroamericana representa una disminución de seis punto porcentuales comparado al 24 % que se proyectó en el reporte del año pasado. En las tres subregiones, cerca del 40 % de las metas muestra trayectorias satisfactorias; sin embargo, el ritmo de avance es insuficiente para alcanzar los umbrales establecidos. Al mismo tiempo, el 39 % de las metas en Centroamérica y México, el 41 % en América del Sur y el 45 % en el Caribe muestran un pronóstico de estancamiento o retroceso. "Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas que refuercen los logros alcanzados y reviertan las trayectorias negativas observadas en algunas metas, a fin de evitar poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 2030", declara Cepal.

OBJETIVOS LEJANOS Y CERCANOS

De los resultados obtenidos, se desprende que, en el caso del ODS 7 (energía asequible y no contaminante), la mayor parte de las metas (80 %) y de los indicadores (83 %) presentan una tendencia correcta y tienen altas probabilidades de alcanzar los umbrales establecidos. Por otra parte, el 50 % de las metas e indicadores del ODS 14 (vida submarina) presentan una tendencia correcta, y se observan avances. Además de los datos positivos que se acaban de exponer, cabe destacar que menos del 20 % de las metas e indicadores del conjunto de los Objetivos 5 (igualdad de género), 7 (energía asequible y no contaminante), 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y 14 (vida submarina) se encuentran en situación de estancamiento o retroceso. Por el contrario, se estima que el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 9 (industria, innovación e infraestructuras), el ODS 10 (reducción de las desigualdades), el ODS 13 (acción por el clima) y el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) no alcanzarían a cumplir ninguna de sus metas en 2030. Se suman a esta situación desfavorable el ODS 2 (hambre cero), el ODS 4 (educación de calidad) y el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), ya que menos del 15% de sus metas avanzan a un ritmo suficiente para cumplirse en el plazo establecido