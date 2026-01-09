La madurez en ciberseguridad mejora en América Latina, según informe

Tecnología & Cultura Digital

A pesar de los avances, áreas como la calidad del software, la protección de infraestructura crítica y el mercado de ciberseguridad siguen siendo menos maduras, señala informe del Banco Interamericano de Desarrollo.

Por revistaeyn.com Los países de América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en el fortalecimiento de su capacidad de ciberseguridad, pero persisten diferencias en recursos, desarrollo de talento y coordinación intersectorial que continúan dejando a la región vulnerable frente a amenazas digitales en evolución, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). El informe “Ciberseguridad 2025: Vulnerabilidad y desafíos de madurez para reducir brechas en América Latina y el Caribe”, elaborado en colaboración con el Global Cyber Security Capacity Centre de la Universidad de Oxford, ofrece la evaluación más completa hasta la fecha sobre la madurez en ciberseguridad en 30 países de la región.

La evaluación se estructura en torno a las cinco dimensiones del Modelo de Madurez de Capacidad en Ciberseguridad para Naciones (CMM por sus siglas en inglés), que abarcan áreas clave para la preparación en ciberseguridad: política y estrategia; cultura y sociedad; educación, formación y competencias; marcos legales y regulatorios; y tecnología y estándares. “La revolución digital está transformando economías y sociedades en América Latina y el Caribe, pero también trae nuevos riesgos”, señaló Paula Acosta, jefa de la División de Capacidad Institucional del Estado en el BID. Desde la última evaluación en 2020, la región ha registrado un aumento general en la madurez de ciberseguridad en las cinco dimensiones del CMM: política y estrategia, cultura y sociedad, conocimiento y capacidades, marcos legales y regulatorios, y estándares y tecnologías. La brecha de madurez entre países se está reduciendo, reflejando un desarrollo más equilibrado.