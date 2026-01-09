La madurez en ciberseguridad mejora en América Latina, según informe

Por revistaeyn.com
Los países de América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en el fortalecimiento de su capacidad de ciberseguridad, pero persisten diferencias en recursos, desarrollo de talento y coordinación intersectorial que continúan dejando a la región vulnerable frente a amenazas digitales en evolución, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El informe “Ciberseguridad 2025: Vulnerabilidad y desafíos de madurez para reducir brechas en América Latina y el Caribe”, elaborado en colaboración con el Global Cyber Security Capacity Centre de la Universidad de Oxford, ofrece la evaluación más completa hasta la fecha sobre la madurez en ciberseguridad en 30 países de la región.
La evaluación se estructura en torno a las cinco dimensiones del Modelo de Madurez de Capacidad en Ciberseguridad para Naciones (CMM por sus siglas en inglés), que abarcan áreas clave para la preparación en ciberseguridad: política y estrategia; cultura y sociedad; educación, formación y competencias; marcos legales y regulatorios; y tecnología y estándares.
“La revolución digital está transformando economías y sociedades en América Latina y el Caribe, pero también trae nuevos riesgos”, señaló Paula Acosta, jefa de la División de Capacidad Institucional del Estado en el BID.
Desde la última evaluación en 2020, la región ha registrado un aumento general en la madurez de ciberseguridad en las cinco dimensiones del CMM: política y estrategia, cultura y sociedad, conocimiento y capacidades, marcos legales y regulatorios, y estándares y tecnologías. La brecha de madurez entre países se está reduciendo, reflejando un desarrollo más equilibrado.
A pesar de los avances, áreas como la calidad del software, la protección de infraestructura crítica y el mercado de ciberseguridad siguen siendo menos maduras. La inversión en investigación e innovación en ciberseguridad aún es limitada, y la adopción de seguros cibernéticos es reducida, apunta el reporte del BID.
La rápida adopción de la inteligencia artificial está transformando el panorama de amenazas, amplificando riesgos existentes e introduciendo nuevas vulnerabilidades. El informe subraya la necesidad urgente de actualizar la gobernanza, los estándares y las capacidades para abordar los desafíos de ciberseguridad relacionados con la IA.
“Este informe muestra una trayectoria positiva clara en la región, pero también deja claro que la ciberseguridad es una responsabilidad colectiva”, afirmó Iván Marques, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.