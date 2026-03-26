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La nueva frontera de la educación: por qué la Edtech gana la escena

McKinsey & Company advierte que América Latina y el Caribe enfrenta una crisis estructural de aprendizaje, pero también una ventana inédita para transformar sus sistemas educativos. La combinación de tecnología, conectividad e inversión filantrópica podría acelerar un mercado con alto impacto social, económico y de innovación.

Por: revistaeyn.com La educación en América Latina y el Caribe enfrenta una paradoja cada vez más difícil de ignorar: nunca hubo más conciencia sobre la urgencia de transformar el aprendizaje, pero todavía falta escala para que la innovación llegue donde más se necesita. En ese cruce aparece nuevamente la tecnología educativa —Edtech—, ya no solo como promesa de modernización, sino como una de las apuestas más concretas para corregir rezagos históricos en calidad, acceso y gestión. Ese es el diagnóstico central del nuevo reporte de McKinsey & Company, Tech and philanthropy: Fueling learning in Latin America and the Caribbean, que plantea que la región atraviesa “un momento crucial para replantear cómo se entrega y se escala la educación”. La afirmación no es retórica. El informe parte de un dato duro: el 79% de los estudiantes de sexto grado en la región no puede comprender textos básicos, mientras que tres de cada cuatro jóvenes de 15 años no alcanzan competencias básicas en matemáticas y más de la mitad tampoco logra niveles mínimos en lectura. Para McKinsey, esto ubica a América Latina y el Caribe entre las regiones con mayores niveles de “pobreza de aprendizaje” del mundo. Ese cuadro explica por qué la conversación educativa ya no puede seguir concentrada únicamente en cobertura o permanencia escolar. El foco se desplazó hacia la calidad del aprendizaje y la capacidad real de los sistemas para formar capital humano.

Infraestructura de cambio

Durante años, buena parte del discurso sobre tecnología educativa osciló entre el entusiasmo y la frustración. Pero, el reporte de McKinsey introduce un enfoque más sobrio: la tecnología no reemplaza la política educativa ni corrige por sí sola las desigualdades del sistema, pero sí puede convertirse en un acelerador de soluciones que hoy no escalan.

En esa lógica, la Edtech gana relevancia no como simple digitalización de contenidos, sino como una capa de innovación capaz de intervenir en varios frentes a la vez: aprendizaje personalizado, acompañamiento docente, evaluación, trazabilidad de resultados y eficiencia administrativa.

Ese enfoque resulta especialmente pertinente en América Latina, donde muchos de los problemas educativos no se limitan al aula. También pasan por la gestión de recursos, la toma de decisiones, la asignación presupuestaria y la dificultad de sostener políticas públicas de largo plazo.

La tecnología, en ese contexto, aparece menos como un “extra” y más como una posible arquitectura de soporte para sistemas que necesitan reinventarse sin partir de cero.



Mercado con alto potencial

Uno de los datos más relevantes del informe es que la oportunidad no es solo pedagógica: también es económica. McKinsey estima que el mercado potencial de soluciones de aprendizaje para educación básica y media en América Latina podría ubicarse entre US$1.000 millones y US$1.500 millones hacia 2030. La cifra ayuda a entender por qué el ecosistema Edtech sigue atrayendo atención de innovadores, fondos de impacto y actores del sector social. El reporte también deja en claro que ese potencial está lejos de traducirse, por ahora, en una adopción masiva y sostenida. La razón es estructural. Aunque existe una necesidad evidente de transformación, las Edtech enfrentan dificultades para escalar en el segmento K–12 (Kindergarten + nivel básico y medio), precisamente donde la urgencia de mejora es mayor.

El problema no es únicamente la disponibilidad de soluciones, sino la dificultad de convertir innovación en política o en implementación sostenida. En otras palabras, la región tiene una demanda latente, pero todavía no ha construido las condiciones suficientes para convertirla en mercado real.



Dónde se traba el ecosistema

McKinsey encuestó a más de 140 actores del ecosistema Edtech, entre organizaciones con y sin fines de lucro, y detectó que uno de los principales cuellos de botella es la falta de financiamiento adecuado para innovación educativa. Pero el dinero no es el único freno. El informe identifica también barreras persistentes como: ● restricciones presupuestarias en escuelas y sistemas educativos, ● infraestructura digital todavía desigual, ● bajo conocimiento sobre soluciones disponibles, ● resistencia cultural o institucional a la adopción, ● falta de estándares claros para medir impacto y calidad. Ese último punto es particularmente sensible. En un ecosistema donde múltiples actores prometen “mejorar el aprendizaje”, la ausencia de métricas comparables dificulta tanto la confianza como la toma de decisiones. Por eso, una de las conclusiones más relevantes del reporte es que la región no enfrenta solo un déficit de innovación, sino también un déficit de validación, gobernanza y escalabilidad.

Quién financia la inversión en educación