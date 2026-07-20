MBG impulsa inversiones por US$2,2 millones para fortalecer el turismo en Costa Rica

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Las iniciativas, impulsadas por Marina Bahía Golfito (MBG) en coordinación con instituciones públicas, la academia y el sector privado, contemplan obras de infraestructura pública, mejoras logísticas, fortalecimiento portuario y proyectos de conectividad aérea.

Por revistaeyn.com El cantón de Golfito, en el Pacífico Sur de Costa Rica, acelera una serie de inversiones estratégicas orientadas a fortalecer la infraestructura, la conectividad y el desarrollo turístico, en una apuesta por consolidarse como uno de los principales polos emergentes del país para el turismo sostenible y la economía azul. Las iniciativas, impulsadas por Marina Bahía Golfito (MBG) en coordinación con instituciones públicas, la academia y el sector privado, contemplan obras de infraestructura pública, mejoras logísticas, fortalecimiento portuario y proyectos de conectividad aérea que buscan ampliar la competitividad de la región y generar nuevas oportunidades económicas.

El avance de estos proyectos coincide con el crecimiento que registra el turismo costarricense. De acuerdo con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), durante el primer cuatrimestre de 2026 el país recibió más de 1,1 millones de visitantes internacionales por vía aérea, reflejando la solidez de una industria que continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional. Uno de los principales anuncios corresponde a la primera inversión ejecutada bajo el marco de la Ley 10715, normativa que impulsa el desarrollo portuario y turístico de Golfito. Entre las obras figura la construcción de una nueva vía pública de 14 metros de derecho de vía, equipada con asfaltado, aceras, zonas verdes e iluminación alimentada con energía solar. Los trabajos iniciarán durante el tercer trimestre de 2026 y se prevé que concluyan en mayo de 2027. También se desarrollará una conexión estratégica entre el muelle del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y terrenos posteriores para habilitar la primera zona primaria aduanal de Golfito, además de la futura construcción de una nueva capitanía de puerto que fortalecerá las operaciones marítimas locales. Todas estas obras serán financiadas con recursos privados y posteriormente donadas al Estado costarricense, mediante una inversión cercana a los US$2,2 millones.