McKinsey celebra 100 años: una historia de conocimiento global que sigue creciendo

Empresas & Management

La consultora conmemoró su centenario junto a más de 50 empresarios, en Ciudad de Guatemala. Con cuatro años de presencia en ese país, reafirmó su compromiso de acompañar a los líderes empresariales, desarrollar talento local y contribuir a la transformación de las organizaciones centroamericanas.

Por: Revistaeyn.com Un siglo después de su fundación, McKinsey & Company celebró en Guatemala una trayectoria construida alrededor de una tarea que conserva plena vigencia: ayudar a los líderes a comprender problemas complejos y tomar decisiones estratégicas basadas en hechos. El encuentro reunió a más de 50 empresarios guatemaltecos y permitió reconocer la confianza que ha acompañado a la firma durante sus primeros cuatro años de presencia en el país. La celebración, realizada el 4 de noviembre, conectó dos momentos de su historia: los cien años de una organización de alcance global y una etapa de crecimiento en Guatemala, donde busca combinar su experiencia internacional con el conocimiento y las capacidades del talento local. “Este aniversario nos encuentra con la misma convicción con la que llegamos al país: trabajar de la mano con los líderes guatemaltecos para generar un impacto duradero. Seguiremos construyendo, junto a nuestros clientes y al talento local, nuestra historia en Guatemala que aún está empezando”, expresó Gerardo Bonilla, socio y managing partner de McKinsey Guatemala.

Un siglo dedicado a las decisiones estratégicas

Fundada en 1926 por James O. McKinsey, profesor de la Universidad de Chicago, la consultora estableció desde sus orígenes un enfoque sustentado en la independencia, la investigación rigurosa y la formación. A lo largo de su trayectoria, ese enfoque ha acompañado el trabajo de la firma con organizaciones de los sectores privado, público y social. Su modelo de operación, articulado bajo el principio de trabajar como "una sola firma”, permite conectar a los clientes con la experiencia de consultores de distintas partes del mundo. Para las organizaciones, esa estructura ofrece la posibilidad de abordar desafíos locales con una perspectiva internacional y acceder a conocimientos que trascienden las fronteras de cada mercado. El centenario también encuentra a la consultoría ante nuevas exigencias. La transformación digital, la inteligencia artificial y la creciente disponibilidad de información están modificando tanto las decisiones de los líderes como las herramientas con las que buscan comprender su entorno.

Guatemala: una apuesta por el crecimiento y el talento

La apertura de las oficinas de McKinsey en Guatemala, hace cuatro años, respondió al objetivo de acompañar el potencial de crecimiento del país mediante el trabajo con empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales. Según la firma, su labor se ha concentrado en contribuir a la productividad, apoyar la transformación digital y promover el desarrollo de nuevos sectores y negocios. Su actividad abarca áreas como banca, comercio minorista y consumo, seguros, materiales de construcción y agroindustria. Santiago Carbonell, socio sénior y colíder de la práctica de Operaciones para Latinoamérica, quien encabezó la apertura de la oficina, destacó la evolución de esa apuesta. “Es muy satisfactorio ver lo que hemos construido juntos, desde una apuesta por acompañar el crecimiento del país hasta una oficina consolidada y con un equipo que sigue creciendo”, señaló. La conmemoración fue, por ello, una oportunidad para agradecer las relaciones construidas en Guatemala y renovar el compromiso con los clientes y el desarrollo del equipo local.

El conocimiento ante una nueva etapa